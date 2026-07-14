חז"ל כבר לימדו אותנו שיום ט"ו באב הוא אחד הימים השמחים בשנה, יום שבו בנות ירושלים היו יוצאות לחולל בכרמים מתוך מטרה אחת ברורה - לבנות בית נאמן בישראל.

השנה, כמו בשש השנים האחרונות, פרויקט 252 מרים את הכפפה ומחדש את החג הקדום - בגדול.

ביום שני, י"ג באב (27.7.26), החל מהשעה 16:00, יתקיים במתחם 'בית אורות' שעל הר הצופים בירושלים כנס ההיכרויות השנתי הענק "עת לאהוב 6", בשיתוף פרויקט 252, ארץ מורשת, בית אורות ומשרד המורשת.

ההפקה של הכנס נבנתה במיוחד כדי לייצר חוויה זורמת, נעימה ומפיגת מתחים, הרחק מהמבוכה הרגילה של אירועי פנויים-פנויות. התוכנית כוללת מעל 20 פעילויות שונות בו-זמנית, יחד עם חידושים נוספים:

טכנולוגיית היכרויות בזמן אמת: פיתוח ייחודי של אפליקציית היכרויות חכמה שתושק ותפעל בלייב במהלך הכנס. ראיתם מישהו או מישהי שמוצאים חן בעיניכם ברחבי המתחם? אין צורך לרדוף או להסתכן במבוכה - האפליקציה מאפשרת ליצור קשר ישיר, דיסקרטי ומיידי על בסיס הנוכחות באירוע.

שלושה סבבי ספידייט ענקיים: בהנחייתה המקצועית של אודיה שטריקמן, שיודעת איך לשבור את הקרח ולהפוך את המפגש המהיר לאפקטיבי וקולח.

נבחרת המרצים והמומחים של ישראל: לאורך כל היום יתקיימו סדנאות והרצאות ייעודיות לחסימת חסמים ומציאות זוגיות:

אריה אקרמן בהרצאה קומית: "במקום 'זיווג הגון': הדרך להיות הגון לזיווג".

ד"ר ציפי ריין על שלושת מטעני האנרגיה במסע אל החופה.

משה שרון בסדנה ייחודית להתמודדות עם פחדים לפני ובתוך קשר.

רוניתה אברהמוף-שפירא בסדנת שפת גוף פרקטית.

הרבנית רחל בזק בשיחה מרתקת "ובצאתי לקראתך - לקראתי מצאתיך".

חיה ממן עם "סליחה על השאלה" - שאלות שפותחות את הראש והלב לזוגיות.

בנוסף, יתקיימו סיורים בני שעה שייצאו במהלך כל הכנס אל מול הנוף המהפנט של ירושלים, דוכני מזון (פודטראקים), ועוד.

במופע המרכזי תתארח "גברת רביע", שתנסה ליצור שידוכים בביצוע חי על הבמה.

המארגנים מזהירים: "הכרטיסים ייחטפו תוך שעות"

בפרויקט 252 מציינים כי לאור המחיר חסר התקדים והביקוש הקשיח לאירועי הקיץ, מספר המקומות ב'בית אורות' מוגבל לחלוטין מטעמי בטיחות ותפוסת קהל. "ברגע שהפרסום הרחב ייצא לכלל התפוצות, האירוע יהיה בסטטוס סולד-אאוט במהירות שיא. בחורים ובחורות שרוצים לקחת את הגורל שלהם בידיים - זה הזמן לשריין מקום ולא לחכות לרגע האחרון".

ההרשמה לכנס נפתחה רשמית. לפרטים נוספים, צפייה בלו"ז המלא והבטחת מקומכם בכנס "עת לאהוב 6" במחיר המסובסד (50 ש"ח בלבד) - לרכישת כרטיס >>