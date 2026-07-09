בשיח הציבורי סביב סוגיית גיוס בני הישיבות הולכת ומשתרשת, לטעמי, טענה שאינה עומדת במבחן המציאות: כאילו מדינת ישראל רודפת את לומדי התורה בשל עצם לימודם.

טענה זו חוזרת שוב ושוב בנאומים, במאמרים ובהפגנות, עד שהיא יוצרת אצל חלק מהציבור תחושה שמדובר בעובדה מוכחת.

אלא שחזרה על טענה אינה הופכת אותה לנכונה. במסורת ישראל נאמר: "קושטא קאי, שיקרא לא קאי" (שבת קד ע"א), כלומר, האמת עומדת ואילו השקר אינו מחזיק מעמד לאורך זמן. משום כך ראוי לבחון את המציאות כהווייתה, ולא להסתפק בסיסמאות.

הטענה שמדינת ישראל רודפת לומדי תורה מתעלמת מן העובדה הפשוטה שהאכיפה אינה מופנית כלפי עצם לימוד התורה, אלא כלפי מי שאינם עומדים בחובות שנקבעו בחוק. אפשר להתווכח על החוק, לבקש לשנותו ואף להתנגד לו במסגרת ההליך הדמוקרטי, אך אין בכך כדי להפוך את אכיפתו לרדיפה דתית.

בימים שבהם מאות אלפי אזרחים נושאים בנטל השירות הסדיר והמילואים, ורבים מהם משרתים מאות ימים, מאבדים הכנסה, פוגעים בלימודיהם ומשלמים מחיר אישי ומשפחתי כבד, קשה לקבל את הניסיון להציג את אכיפת החוק כלפי משתמטים כשנאה ללומדי תורה. בעיניי, זו הצגה שאינה משקפת את המציאות.

בעבר הייתה במקרים רבים גישה מורכבת ומעשית יותר. לראשי ישיבות היו הבנות שקטות עם צה"ל, ובחורים שלא נמצאו מתאימים להמשיך במסלול הישיבתי הופנו לשירות צבאי, לעיתים אף בעידודם של הרבנים.

על כך סיפר הרב מרדכי נויגרשל בשיחה עם הרב יגאל לוינשטיין, כאשר תיאר את דבריו של הרב אלעזר מנחם שך, שלפיהם לאחר סיום הלימודים בישיבה היו אברכים שפנו לצבא ולאחר מכן לעבודה. עוד העיד הרב נויגרשל כי בישיבת חברון נשלחו לאורך השנים תלמידים לשירות צבאי בתפקידים שונים, כחלק מהתנהלות שהייתה מקובלת באותה תקופה.

לדבריו, גם הרב שמואל אויערבך סבר שבמקרים מסוימים נכון להפנות תלמיד מסוים לשירות צבאי, מתוך הבחנה בין הנהגת הכלל לבין הנהגת הפרט. הדברים מלמדים כי המציאות בעבר הייתה מורכבת יותר מן האופן שבו היא מוצגת כיום.

מאז פרוץ המלחמה השתנתה המציאות באופן דרמטי. צה"ל מתמודד עם מחסור משמעותי בכוח אדם, וחיילי המילואים, רבים מהם מהציונות הדתית אך לא רק, נקראו לשירות ממושך של מאות ימים. הם עזבו משפחות, עסקים, מקומות עבודה ומסלולי לימוד כדי לשאת בנטל ההגנה על המדינה.

דווקא בתקופה זו נשמעות מצד גורמים מסוימים בחברה החרדית אמירות השוללות באופן מוחלט כל אפשרות של שירות, ואף מותחות ביקורת חריפה על מי שסבורים שיש לחלק את הנטל באופן רחב יותר. גישה זו מעמיקה את הקרע בין חלקי החברה הישראלית דווקא בשעה שבה נדרשים ערבות הדדית ואחריות משותפת.

גם הביקורת המופנית כלפי הציבור הדתי־לאומי, המבקש לקדם פתרונות לגיוס חרדים, אינה תורמת לשיח ענייני. ניתן להתווכח על הדרכים ועל הפתרונות, אך מוטב לעשות זאת מתוך כבוד הדדי ומתוך הכרה בכך שכל חלקי החברה מתמודדים כיום עם אתגרים כבדים.

בעיניי, השאלה האמיתית אינה אם מדינת ישראל רודפת את לומדי התורה, אלא כיצד ניתן לשלב בין ערך לימוד התורה לבין החובה לשאת בנטל המשותף בשעת מלחמה. זהו דיון מורכב, אך הוא חייב להתבסס על עובדות, על יושר אינטלקטואלי ועל אחריות לאומית.

כאשר מחליפים את הדיון העובדתי בסיסמאות ובטענות גורפות, נפגעת היכולת לנהל שיח אמיתי. דווקא מתוך כבוד לעולם התורה ומתוך אחריות לעתידה של מדינת ישראל, ראוי לנהל את הוויכוח באופן ענייני, מדויק ומכבד, גם כאשר המחלוקת עמוקה.