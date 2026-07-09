מאות תלמידים מ-27 ישיבות ומכינות העומדים בפני גיוס ומשרתי מילואים רבים, ישתתפו בעוד שבוע בכנס חירום בירושלים, בדרישה לשמור על קדושת המחנה ולמנוע את הערבוב בין המינים בצה"ל.

בין ראשי הישיבות שישתתפו בכנס: הרב אליקים לבנון - נשיא ישיבת ההסדר אלון מורה, הרב יגאל לוינשטיין - ראש מכינת עלי, הרב חגי לונדין - ראש ישיבת ההסדר בחולון, הרב דוד פנדל - ראש ישיבת ההסדר בשדרות, הרב שמעון כהן ראש מוסדות בית מוריה ומרבני ארגון חותם, הרב נעם ולדמן - ראש ישיבת ההסדר בקריית ארבע, הרב אפרים ג'יאמי - ראש ישיבת גבעת אולגה, הרב ערן טמיר - ראש ישיבת אורות אשקלון, הרב רעי פרץ - ראש מכינת עצמונה, הרב חיים טייטלבאום - ראש מכינת קשת ורבנים נוספים.

מארגני הכנס מדגישים כי הכנס הוא צעד ראשון במאבק שתכליתו להבטיח כי כל חייל שומר מסורת יוכל לשרת בצה"ל כהלכה וזאת למול עשרות הפרות של פקודת השירות המשותף בשנים האחרונות.

את הכנס מובילים מטה "עז בנמ"ר" וארגון חותם. מארגני הכנס טוענים כי הבעיה המרכזית היא שינוי אופי הצבא, יצירת טשטוש מגדרי ופגיעה באפשרות לשרת על פי ההלכה בצה"ל הנכפית על הדרג המתמרן ומנוגדת אפילו לפקודת השירות המשותף השנויה במחלוקת אשר אינה נאכפת בידי בכירי צה"ל.

הרב דרור אריה ממארגני הכנס מסר: "בשנים האחרונות ובעיקר במלחמה נתקלנו תוך כדי תנועה במציאות בלתי אפשרית של ערבוב גובר והולך בין המינים ביחידות המתמרנות, דבר שמביא לסיטואציות בלתי אפשריות, פוגע מאד בלחימה, בקדושת המחנה ובוודאי בערך הניצחון. צה"ל הוא צבא יהודי, קדושת המחנה היא ליבת הניצחון, ואינה עוד פריבילגיה. אנו דורשים לבטל את פקודת השירות המשותף שמונעת מהלוחמים הגיבורים שלנו לנצח את האויב. סיימנו לשתוק או להוריד את הראש. אנחנו רוצים צבא יהודי מנצח".