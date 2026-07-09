כתב אישום חמור שהוגש השבוע חושף כיצד חייל ערבי-ישראלי בשירות מילואים מסר נשק לאדם אחר, ככל נראה כדי שישמש אותו למעשים פליליים.

ב"וואלה" נחשף כי מדובר בשני תושבי רהט, חייל המילואים ומקבל הנשק, שנתפסו על חם בידי המשטרה כשהם מחזיקים ברובה סער צבאי וכמות גדולה של תחמושת.

החקירה העלתה כי חייל המילואים הוא זה שסיפק את כלי הנשק שניתן לו מתוקף תפקידו בצה"ל לחשוד אחר, אשר החזיק בו כשהוא רעול פנים.

על פי עובדות כתב האישום, מאסרי קרינאוי, צעיר בן 21, שירת בתקופה הרלוונטית כחייל מילואים פעיל. במסגרת זו הופקד בידיו רובה מסוג M-16, כאשר על פי הפקודות וההנחיות הותר לו להחזיק בו אך ורק בתוך תחומי הבסיס הצבאי. חרף האיסור המפורש, הוציא קרינאוי את הרובה מחוץ לבסיס והגיע עמו לשכונה 17 ברהט, שם נפגש בתוך מכונית עם פאהד אלקרינאוי, בן 20 ועם אדם נוסף שזהותו אינה ידועה.

בתוך כלי הרכב החזיקו השלושה ברובה הסער כשהוא במצב טעון ובתוכו מחסנית המכילה 29 כדורים. בנוסף לכך, נמצאו ברשותם עוד שבע מחסניות מלאות ושתי קופסאות המכילות תחמושת, ובסך הכל כ-170 כדורים נוספים.

בעוד חייל המילואים ישב בכיסא הנהג של המכונית, יצאו פאהד והחשוד השלישי אל מחוץ לרכב כשהם עוטים מסכות על פניהם, ופאהד אחז בידיו את הנשק כשהוא במצב דרוך ומוכן לירי.

במהלך הפעילות, כוח משטרתי מתחנת רהט שהיה בסיור יזום באזור הבחין בהתרחשות החשודה וקרא לחשודים לעצור במקומם. למשמע קריאת השוטרים, פתחו פאהד והחשוד הנוסף בריצה ונמלטו מהמקום. במהלך המרדף הרגלי שהתפתח, השליך פאהד את רובה הסער מידיו, מעד במהלך המנוסה ונעצר על ידי השוטרים, שתפסו את הנשק בסמוך אליו.

במקביל, חייל המילואים נעצר כשהוא בתוך הרכב, ואילו החשוד השלישי שהיה מעורב באירוע הצליח להימלט מהמקום.