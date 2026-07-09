דרמה בשמי ארגנטינה. ליאנדרו אנדרס ברטזו, מדריך טיסה בן 42, היה באמצע שיעור טיסה באוויר על מטוס ססנה 150 עם תלמידה בת 22 בשם רוסאריו.

לפתע הוא הסיר את האוזניות, פתח את חגורת הבטיחות שלו, אמר לתלמידה ההמומה "את יודעת מה את צריכה לעשות. המשיכי", ואז פתח את דלת המטוס וקפץ אל מותו.

למרות גילה הצעיר וחוסר ניסיונה, רוסאריו הצעירה התעשתה והצליחה להנחית את המטוס בבטחה על מסלול ההמראה.

אדוארדו אלוורז, מנהל בית הספר לטיסה בו עבד ברטזו, סיפר כי לא היו סימנים מוקדמים לכך שמדריך הטיסה מתכוון לעשות את המעשה.

הוא גם סיפר כי מוקדם יותר באותו יום יצא ברטזו לשיעור טיסה עם תלמיד נוסף, שהסתיים ללא אירועים מיוחדים. "הוא קיבל את ההחלטה הטרגית הזו על סיפון המטוס כשאדם נוסף לצידו. אי אפשר לחשוב על זה או להבין את זה, אבל המוח האנושי כל כך מורכב. ברטזו היה אדם יפהפה עם חיוך נהדר. אנחנו מופתעים שזה קרה. פתיחת דלת של מטוס באוויר היא קשה ביותר, זה כמו ניסיון לפתוח דלת של מכונית שנוסעת במהירות של 200 קילומטרים לשעה. רוסאריו, הסטודנטית, הצליחה להנחית את המטוס בשלום למרות שהייתה בהלם מוחלט. המטוס לא ניזוק", אמר אלוורז.

המשטרה פתחה בחקירה על מנת לנסות ולקבוע את הנסיבות שהובילו את מדריך הטיסה לקפוץ מהמטוס באמצע טיסה ולהותיר את התלמידה הצעירה לבד בסכנת חיים.