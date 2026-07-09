שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הצהיר הבוקר (חמישי) כי מדינת ישראל פועלת באופן עצמאי לחלוטין בכל הקשור לשהותה הצבאית והרחבת רצועת הביטחון בשטחה של לבנון.

בדבריו התייחס שר הביטחון לחופש הפעולה המבצעי ואמר: "לא ביקשנו אישור מאף גורם להיכנס ללבנון ואנחנו לא צריכים אישור כדי להישאר בלבנון. זאת זכותנו וחובתנו להגן על תושבי הגליל ואזרחי ישראל מול איומי ארגון הטרור הג'יהאדיסטי חיזבאללה ששואף להשמיד את מדינת ישראל".

כ"ץ פירט את השתלשלות האירועים שהובילה לעימות הנוכחי, והצביע על שתי נקודות זמן מרכזיות שבהן בחר ארגון הטרור השיעי לתקוף את שטח המדינה: "ארגון הטרור חיזבאללה תקף את ישראל פעמיים ביוזמתו: לאחר המתקפה הרצחנית של החמאס ב-7/10, ועם תחילת מבצע 'שאגת הארי' באיראן, כאשר פתח לפי הוראת משטר הטרור באיראן בירי לעבר מדינת ישראל".

לדברי שר הביטחון, המענה הצבאי המסיבי של צה"ל הביא להישגים אסטרטגיים משמעותיים ולפגיעה אנושה במבנה הפיקודי והמבצעי של הארגון. "ישראל הגיבה בעוצמה וריסקה במהלך השנתיים וחצי האחרונות את מרבית יכולות החיזבאללה ואת הנהגתו - ובראשן הארכי טרוריסט נסראללה מראשי התוכנית להשמדת ישראל".

"בזכות החלטות הדרג המדיני, נחישות הפיקוד הצה"לי ועוז רוחם וגבורתם של חיילי צה"ל ויכולת העמידה של תושבי הצפון - הקמנו אזור ביטחון חזק בלבנון, מהים במערב ועד מתחם הבופור ומבואות החרמון במזרח, שנקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע - וזאת כדי להגן על תושבי הגליל מסכנת פשיטות, ירי נ"ט ואיומים ישירים", הוסיף.

בסיום דבריו, הדגיש שר הביטחון את המחויבות המשותפת שלו ושל ראש הממשלה להמשך הנוכחות המתוכננת מעבר לגבול עד להשגת היעדים במלואם: "כפי שרה"מ בנימין נתניהו ואני הבהרנו: נמשיך להישאר באזור הביטחון בלבנון ולפעול מתוכו ככל שיידרש עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיום מעל תושבי הצפון. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון וכך עשינו וכך גם נעשה".