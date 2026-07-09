צוותי כיבוי וחילוץ בסיוע יחידת הניטור של שירותי הכבאות פעלו הבוקר (חמישי) בנתניה באירוע דליפת אדי כלור עקב מיכל שהושאר פתוח בחדר מכונות במגדל מגורים ברחוב דודו דותן בעיר.

דיירי הבניין, בן 18 קומות, הונחו להסתגר בבתיהם עד לשלילת אדי החומר המסוכן. אדם אחד פונה טרם הגעת הכוחות לטיפול רפואי במצב קל.

במשך למעלה משעה ביצעו הצוותים פעילות כדי לפזר את האדים הרעילים וסגרו את המיכל כדי למנוע את המשך הדליפה.

לאחר פיזור האדים הורשו הדיירים לצאת מהבתים.

משירותי הכבאות נמסר כי "בתום סריקות ובדיקות מקיפות נמצא כי לא נותרו ערכי סיכון של החומר המסוכן".