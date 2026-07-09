פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט כתב אישום נגד אסף ישראל אריה, בן 28 מבאר שבע, בגין קשירת קשר לפשע, השמדת ראייה והחזקת סכין.

מכתב האישום עולה כי אריה צילם את ביתו של ח"כ לשעבר מוסי רז והתחייב לפגוע בו פיזית תמורת בצע כסף. הפיגוע נמנע לאחר שהנאשם הבחין בניידות משטרה בסמוך למקום.

על פי כתב האישום, אריה פנה באמצעות רשת האינסטגרם לאדם בשם אבי, שהציג את עצמו כפעיל בארגון ימין המחפש פעילים למשימות בתשלום. אריה ציין בפניו כי ריצה מאסרים בעברו וכי ביכולתו לבצע משימות רציניות כמו דקירה והצתה, ואף התמקח על המחיר ומועד קבלת התשלום. בהמשך לכך, סיכם הנאשם כי יכה את ח"כ לשעבר רז או ירסס אותו בגז פלפל ויצלם את המעשה, וזאת בתמורה לסכום של 8,000 שקלים.

לצורך ביצוע המשימה, נסע הנאשם מבאר שבע ללוד, רכש טלפון מבצעי והצטייד בסכין ובתרסיס גז פלפל, תוך שהוא משאיר את מכשירו האישי אצל חבר כדי להקשות על זיהויו. בהגיעו לעיר מגוריו של רז, צילם את הבית מספר פעמים ושלח את התיעוד לאבי, אך לבסוף כתב לו כי לא יפגע בו פיזית בשל נוכחות משטרתית במקום. ימים ספורים לאחר מכן, התבקש אריה להעביר לאבי תמורת תשלום גם את כתובתו של ראש השב"כ לשעבר, רונן בר.

עבור ביצוע המשימות, קיבל הנאשם סכום כולל של כאלף דולר באמצעות ארנק דיגיטלי. לאחר מעשיו, ניפץ אריה את הטלפון המבצעי ומחק את תכתובות הטלגרם במטרה להעלים ראיות, ובהמשך נעצר בלוד כשהוא מחזיק בסכין. במקביל להגשת כתב האישום, ביקשה הפרקליטות מבית המשפט להורות על הארכת מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.