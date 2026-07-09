טקס ייחודי התקיים אמש בהיכל התרבות בירושלים, במסגרתו נערך מבחן גמר תורני לבני נוער חילונים ומסורתיים הלומדים בבתי ספר מקיפים ותיכונים ממלכתיים ברחבי הארץ.

בתום התחרות, הוכתר מתן יהושע, תלמיד תיכון "קציר", כחתן ההלכה הארצי לשנת תשפ"ו. אל המקום השני הגיע שוהם אייק, תלמיד תיכון "נשר".

האירוע, המתקיים זו השנה החמישית ברציפות, מהווה את נקודת השיא של תוכנית לימודים שנתית שמפעילה תנועת הנוער "אור ישראלי".

התנועה, שנוסדה לפני כעשרים שנה על ידי זאב וולפסון המנוח, פועלת בנשיאותו של הרב יצחק דוד גרוסמן ובראשותו של הרב אברהם גרינבוים, במטרה להציג תוכניות העשרה וחיבור למסורת ולדת עבור בני נוער שאינם לומדים במוסדות חינוך תורניים. מדי שנה נבחר נושא מוגדר ללימוד עומק, כאשר השנה התמקדו חודשי הלמידה והמבחנים בהלכות כיבוד אב ואם.

אל שלב הגמר הארצי העפילו שישה תלמידים שהשיגו את הציונים הגבוהים ביותר בשלבי המיון המוקדמים: דביר לבנון ושוהם אייק (תיכון נשר), גל חפץ (תיכון אור), נריה מגור (תיכון שחם), מתן יהושע (תיכון קציר) ומאור אביעד (התיכון המסורתי בראונשוויג).

במסגרת המעמד הפומבי, השיבו ששת המתמודדים על שאלות הלכתיות ודילמות מעשיות מורכבות בפני קהל ומול פאנל רבנים בוחנים, ובהם הראשון לציון הרב דוד יוסף, הרב ליאור יעקב והרב מיכאל יונה.

בדברים שנשא באירוע, שיבח הראשון לציון, הרב דוד יוסף, את רמת הבקיאות הגבוהה שהפגינו הנערים בחומר הנלמד, והזכיר את ההערכה הרבה שרחש אביו, מנהיגה הרוחני של ש"ס הרב עובדיה יוסף זצ"ל, לפעילותו של נשיא התנועה הרב גרוסמן בתחום הקירוב. בסיום האירוע חולקו למצטיינים תעודות הוקרה ופרסים.

אל שלב הגמר הגדול העפילו שישה נציגים בלבד שהציגו את ההישגים הגבוהים ביותר בשלבי המיון המוקדמים: דביר לבנון (תיכון נשר), גל חפץ (תיכון אור), נריה מגור (תיכון שחם), מתן יהושע (תיכון קציר), שוהם אייק (תיכון נשר) ומאור אביעד (התיכון המסורתי בראונשוויג).

על הבמה המרכזית, אל מול קהל תומך ופאנל של רבנים ודיינים בוחנים, נדרשו ששת הפיינליסטים להשיב על סדרה של דילמות מעשיות ושאלות הלכתיות מורכבות. הנוכחים באולם, ובראשם הראשון לציון הרב דוד יוסף, הופתעו מרמת המוכנות, השליטה המוחלטת בפרטים והיקף הידע שהפגינו הנערים, מה שהפך את ההכרעה על זהות המנצח לצמודה במיוחד.

"אני עומד כאן היום נפעם ונרגש לנוכח הידיעות המקיפות של התלמידים", אמר בהתרגשות הראשון לציון, הרב דוד יוסף, במהלך האירוע.

הרב יוסף אף ריגש את הקהל כשסיפר על ההערכה הכבירה שרחש אביו, מנהיגה הרוחני המנוח של ש"ס הרב עובדיה יוסף זצ"ל, לפועלו של הרב גרוסמן, וציין כי אביו נהג לומר שיהיה גאה לעמוד במחיצתו בעולם הבא. נשיא התנועה, הרב יצחק דוד גרוסמן, חתם את הערב בהוקרה עמוקה למדריכים, לרבני הערים ובעיקר לבני הנוער עצמם, שיוזמתם והתמדתם הובילו אותם להישגים המרשימים ולחגיגה החינוכית על הבמה.