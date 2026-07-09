אלפי בני ישיבות, אברכים ומשפחות צעירות מהמגזר החרדי קיבלו ביממה האחרונה הודעות רשמיות ממשרד הבינוי והשיכון על ביטול מיידי של זכאותם להשתתף בהגרלות תוכנית הדיור הממשלתית "דירה בהנחה".

לפי ההודעות, הזכאות בוטלה בשל אי־הסדרת מעמד מול רשויות הגיוס.

המהלך מגיע כהמשך להחלטה עקרונית שהתקבלה לפני כחודש במשרדי הממשלה ומיושמת כעת בפועל. בהודעות שנשלחו לזכאים נכתב, "הודעה זו מגיעה אליכם בהמשך לעדכון במערכת. זכאותכם להשתתפות בהגרלות 'דירה בהנחה' בוטלה לאלתר בשל אי־הסדרת מעמד מול רשויות הגיוס".

משמעות ההחלטה היא ביטול השתתפותם של אלפי משפחות חרדיות צעירות, שחלקן כבר החזיקו בתעודות זכאות רשמיות ואף נרשמו למסלולי ההגרלה בערים שונות. במערכת הפוליטית החרדית ובהנהגת המגזר התקבלה ההחלטה בזעם ובטענות לאכיפה בררנית.

גורמים ביהדות החרדית טענו כי מדובר בעליית מדרגה ב"מסע ענישה כלכלי" נגד לומדי התורה, המצטרף, לדבריהם, לשלילת תקציבי מעונות היום, לפגיעה בתקציבי הישיבות ולניסיונות לפגוע בהטבות המס. לטענתם, שלילת האפשרות להשתתף בתוכנית הדיור מהווה פגיעה במשפחות חרדיות רבות הנושאות בעול המסים ויוקר המחיה.

ח"כ מאיר פרוש (יהדות התורה) תקף את ההחלטה ואמר, "את הקרקע של ארץ ישראל הקדוש ברוך הוא נתן לבני העם היהודי. לכל יהודי יש חלק באדמה זו, ותוכן הודעת משרד השיכון משדר גזל מכל אחד מאיתנו. לכל יהודי יש זכות לגור בארץ ישראל ולכן כל יהודי זכאי גם לכל הזכויות שהמדינה מעניקה בתחום הקרקעות".