רבנים, רבניות, מטפלים ומטפלות השתתפו בירושלים בערב עיון שיזמו ארגוני "טל הנפש" ו"מעגלי נפש", במטרה לחזק את שיתוף הפעולה בין העולם הרבני לבין אנשי הטיפול במתן מענה לנפגעות ולנפגעי פגיעות מיניות.

את המפגש פתח הרב חנניה פולק, דיין בבית הדין המיוחד לטיפול בפגיעות מיניות בראשות הרב שמואל אליהו, שאמר כי פגיעות מיניות הן בגדר מגפה.

בדבריו הציג את פעילות בית הדין, סיפר על המקרים המגיעים לפתחו ועל המאמצים לטיפול בפוגעים ולסיוע לנפגעים ולנפגעות.

בהמשך הערב התקיימו מעגלי שיח משותפים, שבהם הציגו המטפלים את האתגרים והדילמות העולות מעבודתם בשטח, לצד דיון בהיבטים ההלכתיים והקהילתיים שהציגו הרבנים.

את הערב חתמו הרב ערן שיראזי, עובד סוציאלי קליני וממייסדי "טל הנפש", והרב יוני רוזנצוויג, ממייסדי "מעגלי נפש".

השניים הדגישו כי שיתוף הפעולה בין רבנים לאנשי טיפול צריך להיות דו-כיווני, כך שלא רק רבנים יסתייעו במטפלים, אלא גם אנשי טיפול יקבלו ליווי והכוונה הלכתית וקהילתית בעת הצורך.

לדבריהם, המפגש נועד להיות הראשון בסדרת מפגשים, מתוך מטרה לגבש שפה מקצועית משותפת, להרחיב את מסגרות הלמידה וההתייעצות ולחזק את המענה לנפגעות ולנפגעי פגיעות מיניות.

מפגש הרבנים והמטפלים צילום: רועי ברנשטיין