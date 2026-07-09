טרגדיה בניו יורק: ילדה בת 7, בלימה וובר, נהרגה אתמול (רביעי) בבוקר לאחר שנפגעה מאוטובוס להסעת תלמידים ביישוב מונסי שבמחוז רוקלנד.

על פי דיווחים בכלי תקשורת מקומיים, התאונה הקטלנית התרחשה סמוך לשעה 9:00 בבוקר (שעון מקומי) ברחוב בלאוולט, באזור המאוכלס בקהילה חרדית גדולה.

למקום הוזעקו מיד כוחות חירום רבים, בהם שוטרים מתחנת רמפו, פאראמדיקים ומתנדבי ארגוני הצלה וסיוע מקומיים.

הצוותים הרפואיים שהגיעו לזירה מצאו את הילדה כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מפגיעות קשות. הם פתחו מיד בפעולות החייאה מתקדמות ונאבקו על חייה במשך דקות ארוכות, אך בסופן נאלצו לקבוע את מותה במקום.

הילדה היא בתם של ישראל אפרים ואתי וובר, תושבי האזור. לזירה הגיעו גם מתנדבי ארגוני חסד מקומיים כדי לתמוך בבני המשפחה ולסייע בהתארגנות הסידורים הרפואיים והלוגיסטיים.

משטרת ניו יורק פתחה בחקירה רשמית כדי לבחון את נסיבות התאונה, ובכלל זה את תנאי הראות במסלול הנסיעה והאם הנהג הבחין בילדה בשעה שחצתה את הכביש.