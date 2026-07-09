עימות חריף במליאה צילום: ערוץ הכנסת

עימות מילולי חריף נרשם אמש (רביעי) במליאת הכנסת בין חבר הכנסת עופר כסיף לבין השרה להגנת הסביבה עידית סילמן.

העימות החל במהלך שאילתא שהפנה חבר הכנסת כסיף לשרה סילמן, במסגרתה הטיח בה דברים בוטים. "השאלה שלי היא מתי תחליטי לטמון את הפסולת שיוצאת מהפה שלך?", שאל ח"כ כסיף את השרה.

השרה סילמן בחרה שלא לעבור בשתיקה על הדברים והגיבה במתקפה ישירה וקשה נגד חבר הכנסת מעל בימת המליאה. "זה לא מפתיע שאתה שואל שאלות בוטות כי אתה אדם בוטה, אתה בן אדם שהמקום שלו זה בכלל לא בכנסת ישראל", השיבה סילמן. היא הוסיפה כי אלמלא היה מדובר בשאילתא רשמית הייתה שולחת אותו "ללכת לחפש", אך טענה כי כסיף "הרים לה להנחתה".

היא המשיכה בדבריה החריפים. "הפסולת היחידה שאני רואה במשכן זה אתה וחבר מרעך שפועלים נגד חיילי צהל ונגד מדינת ישראל, אז כדאי שתלך להטמין את הראש בחול", הטיחה סילמן בכסיף. "אתה תומך במחבלים ואנשי טרור".