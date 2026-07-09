חוק הגיוס ממשיך לטלטל את המערכת הפוליטית, והבוקר (חמישי) הוא עמד במוקד עימות חריף בין ח"כ משה סעדה (הליכוד) לח"כ שלי טל מירון (יש עתיד) במסגרת "פאנל הפריימריסטים" ברדיו 103fm. הדיון גלש במהירות מהוויכוח על גיוס חרדים לעימות על בג"ץ, המשבר החוקתי וחוק יסוד לימוד תורה.

דווקא מתוך שורות הקואליציה נשמעה ביקורת נוקבת על חוק הגיוס. "אני אמרתי מלכתחילה שחוק גיוס הוא חוק לא טוב, לא ערכי, לא מוסרי ולא ציוני", אמר סעדה, אך לצד זאת הבהיר כי הברית עם הסיעות החרדיות אינה מבוססת על אינטרסים אלא על ערכים, ולכן לדבריו הגוש יישאר יציב.

טל מירון לא נשארה חייבת ותקפה את התנהלות הממשלה. "הכול זה אינטרסים למרבה המחיר", אמרה, והוסיפה כי החרדים הפכו, לדבריה, ל"כלי סחטנות" מול ראש הממשלה, תוך שהיא קוראת לסעדה שלא לתמוך בחקיקה שלטענתה פוגעת בערכי הליכוד.

העימות החריף עוד יותר כאשר השיחה עברה להחלטת הממשלה בנוגע לפסיקת בג"ץ. סעדה טען כי בית המשפט חורג מסמכותו ואמר, "הכנסת צריכה להציב קו אדום ולהגיד 'עד כאן' - אי אפשר לרמוס את הכנסת", תוך שהביע תמיכה במיצוי הכלים החוקתיים לביטול החלטות של בית המשפט.

מנגד טענה טל מירון כי אי־ציות לפסיקות בג"ץ מסכן את יסודות המשטר. "יש פה תהליך שלם של פירוק מוסדות המדינה", אמרה, והוסיפה כי "ממשלה שבוחרת לא לציית לבג"ץ היא ממשלה עבריינית בעצמה", לצד ביקורת על כך שהקואליציה עוסקת לדבריה בחוקי השתמטות במקום במילואימניקים ובהלומי הקרב.

גם חוק יסוד לימוד תורה הצית מחלוקת בין השניים. סעדה הסביר כי הסעיף שהשווה לימוד תורה לשירות משמעותי הוסר משום שלא היה מקובל עליו, וטען כי מדובר בחוק "שבקושי אפילו הצהרתי", בעוד טל מירון הזהירה כי המהלך עלול לגרור השלכות משפטיות וכלכליות משמעותיות, כפי שלדבריה מזהירים משפטנים ואנשי מקצוע.