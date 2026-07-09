אשת העצור ששובת רעב: "הפסיקו את הצווים המנהליים" צילום: באדיבות המצלם

מרים דרדיק, רעייתו של טל דרדיק, תושב כפר טרפון בבנימין, יצאה היום במתקפה חריפה נגד אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, לאחר שבעלה נעצר בעקבות סירובו לקיים צו מנהלי שהורה לו לשהות שישה חודשים במעצר בית בבית חמותו.

דרדיק, אב לארבעה, עצור זה יומיים ומאז מעצרו פתח בשביתת רעב.

בסרטון שפרסמה תיארה מרים את מצבה המשפחתי ואת הנסיבות שהובילו להחלטתם שלא לקיים את הצו. "מה שאבי בלוט עשה זה מעשה מזעזע. להכניס את בעלי כשאני שבוע וחצי אחרי לידה לכלא", אמרה, והוסיפה כי לא הייתה להם אפשרות מעשית ליישם את הצו בבית אמה, שלדבריה מתמודדת עם לקות שמיעה חמורה ומתגוררת לבדה בדירה קטנה.

לדבריה, לאחר שהודיעו על סירובם לקיים את הצו ולא התאפשר להם, לטענתה, לקיים את מעצר הבית בביתם, נעצר בעלה ובהמשך הוגשו נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים. עוד טענה כי מדובר ב"צו דרקוני ודורסני", והוסיפה כי בעלה נעצר "בלי ראיות, בלי משפט, בלי עבר פלילי ובלי להסביר לנו בכלל על מה ולמה הוא נעצר".

מרים דרדיק קראה לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולגורמים נוספים לעצור את השימוש בצווים מנהליים נגד מתיישבים. "אנחנו יצאנו למאבק נגד הצו הזה וכל מי שיש לו יד בדבר נשמח לעזרתו", אמרה, תוך שציינה כי המשפחה מנהלת משק חקלאי ושומרת, לדבריה, על אלפי דונמים.

עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו, המייצג את דרדיק, טען כי הצו הוצא בחוסר סמכות וללא בירור עובדתי מספק. לדבריו, האלוף אינו מוסמך להורות על מעצר בית בביתו של אדם אחר, וכי לא נבדקה האפשרות המעשית לקיים את הצו או התקבלה הסכמת חמותו של דרדיק. לטענתו, "מדובר ברדיפה ובשימוש פסול בהוראות החוק לשם רדיפת המתיישבים".