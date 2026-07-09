מאמן חדש, חמישה שחקני רכש מבטיחים וכעת גם שיא מנויים חדש.

בית"ר ירושלים הודיעה היום (חמישי) כי אוהדיה שברו שיא מנויים חדש כשרכשו עד כה מעל ל-16,000 מנויים חדשים לקראת העונה הבאה.

רגע לפני שהעונה שלה מתחילה עם מסעה האירופי, הודיעה בית"ר כי אוהדיה שברו את שיא המנויים והיד עוד נטויה כאשר המכירה עוד בעיצומה.

אחרי העונה המצויינת שהסתיימה במקום השני במרחק נקודות ספורות מהאלופה הפועל באר שבע, סגנית המוליכה מהבירה הצליחה לשמור על מרבית סגל השחקנים שלה ולצידם הוסיפה חמישה שחקנים שעשויים להיות ההבדל בין המקום השני למקום הראשון.

מלבד שני הכשרונות המבטיחים שהוחתמו עוד לפני שהסתיימה עונת 25/26 בליגת העל בכדורגל, נועם מוצ'ה ודניאל וורקו, החזירה בית"ר לארץ את הליגיונרים תומר יוספי והחלוץ המצויין שון וייסמן. יוג'ין אנסה עשה את דרכו מאשדוד לבית"ר.

ההחתמות המרשימות לצד השמירה על סגל השחקנים שכבר הוכיח את עצמו, הביאו כאמור את אוהדי בית"ר ירושלים לשבור שיא מנויים לקראת העונה הקרבה ובאה, בתקווה להיות חלק מעונה היסטורית שעוד עשויה להסתיים עם תואר האליפות.