עם תחילת חופשת הקיץ במחלקת ההסברה של יד לאחים מסכמים את פעילות החודשים מאי-יוני, שבמסגרתה הורחבה הפעילות החינוכית וההסברתית ברחבי הארץ.

בארגון מציינים כי בתקופה זו התקיימו 53 הרצאות במוסדות חינוך, קהילות ומסגרות שונות, כחלק מההיערכות לאתגרי הקיץ והמאמצים להגברת המודעות ולחיזוק המוגנות בקרב בני נוער ומשפחות. במסגרת הפעילות נערכו הרצאות במוסדות חינוך לבנות, מפגשים לסטודנטיות לסיעוד שעסקו בזהות יהודית ובהתמודדות עם אתגרי המקצוע, וכן פעילויות ייעודיות לנשים ולבנות בערים מעורבות.

בנוסף התקיימו סדנאות לצוותי חינוך, שהתמקדו בזיהוי מוקדם של מצבי סיכון, ליווי וסיוע, לצד הרצאות לסטודנטים בשיתוף "חב"ד בקמפוס" בנושא הזהות היהודית. בארגון מציינים כי לראשונה התקיימו גם כנסים מקוונים להורים בנושא מוגנות מפני קשרים עם בני מיעוטים. בכנסים השתתפו מרצים מקצועיים של 'יד לאחים' לצד מרצים אורחים, ולדברי הארגון נרשמה היענות גבוהה מהצפוי, כאשר אלפי הורים השתתפו במפגשים. בין האורחים שהשתתפו היו הרבנית רחל בזק, הרב דן טיומקין, ד"ר ציפי ריין, תמר נזרי, הפסיכולוגית שרי ברלינסקי וכן הארגונים אקשיבה, לוקחים אחריות ועוד.

ב'יד לאחים' מוסיפים כי לצד הרצאות הקיץ שהועברו במהלך חודשים אלו, החלו במקביל ההכנות גם לחודש אלול ולתקופת החגים. במסגרת זו מתוכננים משדרים מיוחדים, הרצאות נוספות ופעילויות שטח, במטרה להמשיך ולהרחיב את פעילות ההסברה בקרב קהלים נוספים ברחבי הארץ.

"ההתבוללות אינה מתחילה ביום אחד - היא מתחילה בחוסר מודעות ובהיעדר כלים", אומרת הדר פלג ממחלקת ההסברה של הארגון. זו מציאות שמחייבת את כולנו לגלות אחריות ולפעול, ואי אפשר להתעלם מהתופעה או להניח שהיא נוגעת רק לאחרים. ככל שנדבר על האתגר, נציף אותו לתודעה ונעניק למשפחות ולמערכת החינוך את הידע והכלים הנכונים, כך נוכל למנוע מקרים כואבים ולהגן על בנות נוספות".