נשיא המדינה יצחק הרצוג כינס היום (חמישי) מפגש עם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג וראש השב"כ דוד זיני.

הפגישה כונסה ביוזמתו של ראש השב"כ דוד זיני. בפגישתם דנו בהיערכות לקראת מערכת הבחירות הקרובה ובחשיבות שיתוף הפעולה בין כל הגופים להבטחת הליך בחירות תקין והוגן. עוד הדגישו את המחויבות המשותפת לשמירה על טוהר הבחירות, חיזוק אמון הציבור ומעמדה של ועדת הבחירות המרכזית.

הנשיא הרצוג ציין כי "תקינות הבחירות זהו אתגר לאומי מהמעלה הראשונה. בחירות הן לא מלחמת אזרחים. בחירות הן תהליך חברתי, דמוקרטי ופוליטי, משמעותי וחשוב מאוד בחייה של אומה. אני משוכנע שהעובדים המעולים של ועדת הבחירות המרכזית ידעו להתמודד עם כל האתגרים.

יש בפנינו אתגרים רבים. אנחנו חיים בעולם של תמורות. יש הרבה מאוד השפעות דיגיטליות זרות ועוינות ויש גורמים רבים המבקשים לחבל מבפנים, ובמיוחד מבחוץ. הם רוצים לחבל, להשפיע ולפרק את החברה שלנו באמצעות פגיעה בטוהר הבחירות. נעשה כל שביכולתנו, ואני סמוך ובטוח שוועדת הבחירות המרכזית ואנשיה, בגיבוי ובתמיכת שירות הביטחון הכללי, ימנעו הפרעות שכאלה. בהצלחה לכל עם ישראל בתהליך הבחירות, שהוא כה חשוב לנו כעם וכחברה", הוסיף.

השופט סולברג הדגיש כי "טוהר הבחירות הוא בראש מעיינינו. אנחנו רוצים שיום הבחירות לא יהיה רק יום בחירות, אלא גם יום חג של בחירות. יש חששות ויש לבטים, אך יש גם עבודה מסורה, מאומצת ומקצועית של עובדי ועדת הבחירות המרכזית. כיום יש 60 עובדים, בהמשך יהיו 1,300, וביום הבחירות נגיע ל-90,000 עובדים. כולם מסורים, מקצועיים ויודעים את המלאכה. ההתכנסות כאן, בבית הנשיא, חשובה כי אנחנו ערים לאתגרים. השב"כ נרתם, הנשיא נרתם, וכולנו רתומים לעבודה, בתקווה, בעזרת השם, להצלחה ביום הבחירות".

ראש השב"כ סיכם: "חשוב לי לומר לך, ולומר לעם ישראל, שבכל הנוגע לבחירות, השב"כ כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות. לאור הקריטיות וגדולתו של היום המיוחד הזה לעם ישראל ולדמוקרטיה הישראלית, כל מאמצינו מושקעים בנושא, על פי הנחיית כבוד המשנה לנשיא בית המשפט העליון".