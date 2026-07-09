ועדת העבודה והרווחה, בראשות ח"כ מיכל וולדיגר, אישרה היום (חמישי) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון חוק האומנה.

הצעת החוק המעודכנת כוללת את הסרת מגבלת הגיל על הורים אומנים, לצד שורת הקלות במתן טיפול תרופתי פסיכיאטרי ונוירולוגי לילדי אומנה.

במסגרת הדיונים בוועדה שונתה ההצעה המקורית, שביקשה תחילה להעלות את גיל ההורות באומנה, ובמקומה נקבע כעת כי מגבלת הגיל תוסר לחלוטין.

בנוסף להסרת מגבלת הגיל, וביוזמתה של ח"כ וולדיגר, נוספו לחוק סעיפים חדשים שנועדו לצמצם את הבירוקרטיה הכרוכה במתן תרופות פסיכיאטריות לילדים. עד כה חייב החוק במקרים רבים את הסכמת ההורים הביולוגיים ואף ניהול הליכים משפטיים לצורך מתן תרופות פסיכיאטריות לילד, גם כאשר מדובר בתרופות שנרשמו כדין על ידי רופא מומחה. לפי התיקון שאושר, הורה אומן יהיה מוסמך לתת לילד תרופות שנרשמו במסגרת אבחנה פסיכיאטרית, ללא צורך בהליכים בירוקרטיים ממושכים ומסורבלים.

בדיון שקיימה הוועדה בשבוע שעבר העיד הורה אומנה כי פרק הזמן בין קבלת המרשם הרפואי לבין תחילת הטיפול בפועל עלול להימשך כיום עד שנה שלמה. על פי התיקון החדש שאושר בוועדה, ההליך הבירוקרטי צפוי להתקצר באופן משמעותי, ויעמדו ימים ספורים בלבד בין קבלת המרשם לבין תחילת הטיפול בילד.

וולדיגר, בירכה על אישור החוק ואמרה: "מדובר בתיקון חשוב ששם את טובת הילד במקום הראשון. ההורים האומנים יוכלו לתת לילד תרופות בהתאם למרשם רופא, ללא מעבר בבית המשפט ובירוקרטיה מיותרת". ח"כ וולדיגר הוסיפה בדבריה כי מדובר בהתקדמות משמעותית שתקל על המשפחות ותאפשר לילדים לקבל את הטיפול בזמן.