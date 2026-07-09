השר ניר ברקת מעודד אזרחים ולוחמי צה"ל שנפגעו מחדשות 12 לבקש סיוע משפטי מקרן תביעות הדיבה שהקים נגד הערוץ.

הוא הזמין אזרחים, לוחמים ואנשי מילואים להשאיר פרטים באתר הקרן ולהגיש פנייה רשמית לסיוע. הקרן, שממומנת כולה מכיסו הפרטי של השר ברקת בסך שני מיליון שקלים, מנוהלת על ידי ועדת הנהלה מקצועית בראשות פרופ' משה כהן אליה ועו"ד אמיר רוזנברג, ומטרתה להעניק גב וסיוע במימון משפטי מול מה שמוגדר "ניסיונות ההשתקה של ערוץ 12 נגד מחנה הימין".

פנייתו של ברקת בשלט חוצות צילום: דוברות

בקרן מזכירים כי התגייסו לתביעת הענק שהגיש ערוץ 12 נגד איש התקשורת אלי ציפורי - שיצא להגנת לוחמי כוח 100 - והתביעה נמחקת בבית המשפט.

מאז החל השר ברקת להוביל את המאבק בערוץ, שורת שרים וחברי כנסת מהקואליציה הפסיקו להתראיין בו.

​במקביל, הגיש השר לפני כחצי שנה תביעת דיבה אישית על סך 12 מיליון שקלים נגד הערוץ בעקבות כתבה ששודרה נגדו. הוא גם מוביל הגשת תביעת דיבה נוספת יחד עם יו"ר הכנסת ו-7 שרים אחרים בעקבות טענה ל"פרסום דיווחי כזב שנועדו להכפיש ציבורית", לפיהם שרי הממשלה נמנעו כביכול במכוון מלהגיע להלוויית קצין צה"ל.