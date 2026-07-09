חיים רמון: ״סמוטריץ׳ צריך לקבל 15 מנדטים״ באדיבות "שומר סף"

השר לשעבר חיים רמון שוחח בפודקאסט "שומר סף" עם העיתונאי ניסים סופר, והתייחס לאחד המהלכים המרכזיים שהובילה הממשלה הנוכחית תוך שהוא מייחס אותו בעיקר לשר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

"אנחנו אחרי 4 שנים בהן הממשלה הזו עשתה את פעולות הסיפוח הכי מרחיקות לכת שהיו מאז שאנחנו נמצאים ביהודה ושומרון. הדבר הזה יאמר לזכותו של סמוטריץ', ואם השקפותי היו כמו השקפותיו של סמוטריץ' הייתי אומר שמגיעים לו 15 מנדטים לפחות", אמר רמון.

לדבריו "הוא עשה דברים מדהימים שאף אחד לא עשה. הוא לא ספר את נתניהו וגלנט, הוא היה שר השטחים ועשה שם דברים מדהימים".

על דברי השר סמוטריץ' לפיהם מנהלת ההתיישבות ערוכה להקמת שלושה יישובים בתוחמת הצפונית אמר רמון: "היו לו עכשיו גם תוכניות להקמת יישובים ברצועת עזה, ואף אחד לא התייחס לשאלה אם אנחנו בעד או לא בעד".

רמון התייחס לתמיכתו של נפתלי בנט בפינוי מאחזים לא חוקיים ואמר: "כשבנט אמר שהוא נגד החוות, הוא אמר את זה כי הוא נגד מעשים לא חוקיים. זה יפה מצידו".