סגן יושב ראש הכנסת ניסים ואטורי (הליכוד) תקף היום (חמישי) בחריפות בריאיון ברדיו "קול ברמה" את חברת הכנסת נעמה לזימי (הדמוקרטים) ואמר כי היא "יותר גרועה מחמאס".

"נעמה לזימי יכולה להתמודד, אתה יודע איפה? אולי לראשות חמאס בעזה", תקף ואטורי במהלך השיחה.

"תשמעו את הדיבור שלה. תראו מה הם מאחלים לראש הממשלה. אתה יודע מה? אני לא רואה הבדל בינה לבינם, סליחה. מי שפוגע במדינת ישראל מבפנים, זה אפילו יותר גרוע מהדבר הזה. האויבים שלנו נמצאים בפנים שלנו", הוסיף.

לזימי מיהרה להגיב על דברי ואטורי וטענה כי הוא מתיר את דמה בשליחות ראש הממשלה. "נתניהו ואנשיו סימנו מטרה על הגב שלי. ממשלת המשתמטים והמחדל מזמינה את הרצח הפוליטי הבא. הדם שלנו על הידיים שלהם".