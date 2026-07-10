מערכת הבחירות המתקרבת מחזירה אל מרכז סדר היום את סוגיית חוק הגיוס, אך מבחינת יו"ר הכנסת לשעבר יולי אדלשטיין, השיח הציבורי סביב הנושא הולך לעיתים למחוזות פופוליסטיים שאינם מסייעים למציאת פתרון אמיתי.

בריאיון לפודקאסט של ערוץ 7 עם עוזי ברוך הוא קורא לנהל את הדיון באופן מאוזן, כזה שישלב בין צורכי הביטחון לבין שמירה על עולם התורה.

"אני גם קצת מודאג ממה שאני שומע עכשיו במערכת הבחירות", אומר אדלשטיין. "אני מאוד מקווה שאלה שעכשיו במערכת הבחירות, בעדינות, נוקטים בפופוליזם, ומדברים על 'גיוס מיד לכולם', או שמי שלא מתגייס אין לו זכות הצבעה לכנסת - נו, באמת".

לדבריו, גם כאשר תחוקק הכנסת את חוק הגיוס, אסור שהחקיקה תהיה מנותקת מהמציאות. "גם אם ננסח את החוק הזה בעצמנו, צריך לעשות אותו סביר, פרופורציונלי, עם באמת עולם התורה שיישאר על כנו, הישיבות האמיתיות", הוא מדגיש.

לצד זאת, אדלשטיין סבור כי יש ציבור גדול שחייב להיכלל במסגרת החוק. "כל מי שלא שם, ויש עשרות אלפים כרגע בזמן שאנחנו מדברים, כל אלה יתגייסו לצה"ל", הוא אומר. בהמשך הריאיון נשאל אדלשטיין על האפשרות להקים ממשלה ציונית רחבה לאחר הבחירות. לדבריו, מדובר ביעד אפשרי, אך כזה שאינו כולל את המפלגות הערביות.

"אני מדבר איתך על ממשלה ציונית ומפלגות ציוניות", הוא מבהיר. "הם לא יכולים להיות בשום צורה". אדלשטיין מדגיש כי אינו מערער על עצם בחירתם של נציגי המפלגות הערביות לכנסת, אך מבחין בין חברות בפרלמנט לבין שותפות בקואליציה. "לכנסת נבחר כל מי שיש לו בוחרים. אני לפעמים אוהב את זה, לפעמים לא אוהב את זה, אבל מה לעשות? בחרו בהם", הוא אומר. "קואליציה זה משהו אחר. בקואליציה צריך להיות מכנה משותף".

לדבריו, המכנה המשותף הזה אינו קיים מול המפלגות הערביות. "עם כל הכבוד, אני לא מבין מה יכול להיות מכנה משותף שלי עם מה שמכונה המפלגות הערביות. אנחנו לא רואים את עתיד מדינת ישראל באותה צורה. אני לא בטוח שכשאני רוצה לחזק את צה"ל על ידי חוק גיוס אמיתי, שהם שותפים למטרה הזאת".