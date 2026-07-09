דוח חדש של הליגה נגד השמצה חושף כי הצ'אטבוטים הנפוצים ביותר בעולם, המבוססים על בינה מלאכותית, אינם מצליחים לזהות ולדחות אנטישמיות בשפה הפרסית באותה מידה שהם עושים זאת באנגלית.

הממצאים מעלים חששות משמעותיים לגבי ההיקף והאמינות הגלובליים של מערכות הבטיחות הללו. הדוח, שנקרא "אבודים בתרגום: כיצד צ'אטבוטים של בינה מלאכותית מכשילים דוברי פרסית בנושא אנטישמיות", הופק על ידי המרכז לטכנולוגיה וחברה של הארגון.

החוקרים בדקו ארבע פלטפורמות בינה מלאכותית מרכזיות: ChatGPT, Gemini, Claude ו-Grok, באמצעות שמונה שאילתות ו-800 תגובות בסך הכול. הבדיקה נערכה בין 9 ל-30 במרץ 2026, במהלך מלחמת איראן. המחקר מצא פערים עקביים ומערכתיים באופן שבו המודלים התמודדו עם תוכן אנטישמי בהתאם לשפת השאילתא, כאשר התגובות באנגלית היו טובות יותר באופן עקבי בזיהוי ובדחיית תיאוריות קונספירציה ודפוסים אנטישמיים.

מהדוח עולה כי התגובות בפרסית נטו לעיתים קרובות להסתייג, להימנע מתשובות ישירות או אף לאשר באופן חלקי הנחות אנטישמיות, בעוד שהתגובות באנגלית דחו אותן באופן חד-משמעי. כך למשל, כמעט כל התשובות באנגלית של Gemini הכירו בכך שאיראן מפיצה אנטישמיות, בעוד התשובות בפרסית עשו זאת לעיתים רחוקות והשתמשו בשפה שפטרה את המדינה מאחריות.

כמו כן, המודלים נכשלו בפרסית בזיהוי מונחי גנאי, וכאשר נשאלו האם התנהגותה של ארצות הברית כלפי איראן הייתה "יהודית" - מונח גנאי מוכר בפרסית - התייחסו לכך כאל סוגיה במדע המדינה.

מעבר לכך, נמצאו פערים משמעותיים בפירוט ובביסוס המקורות בין השפות. התגובות באנגלית היו ארוכות ומבוססות יותר, ואף הזכירו את אירועי מלחמת איראן 2026, בעוד התגובות בפרסית תיארו רק תרחישים היפותטיים.

בנוסף, ChatGPT סיפק כמעט 300 קישורים בתגובותיו באנגלית, אך לא הציג אף ציטוט בפרסית. במודלים שבהם כן הופיעו מקורות בפרסית, איכותם הייתה מגוונת, כאשר מערכת Grok אף ציטטה משתמשי רשת X הכוללים חשבון מעריצים וחשבון המתחזה לאייתוללה.