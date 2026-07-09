הרב אברהם יצחק אלעזר רענן והרב מיכאל דב רענן פרסמו מודעה שבה טענו כי לאחרונה נודע להם שכתבי יד של הרב הראי"ה קוק ושל בנו, הרב צבי יהודה קוק, נמצאים בידי גורמים שונים.

לדבריהם, הזכויות באחזקת הכתבים ובהוצאתם לאור שייכות להם בלבד כיורשים החוקיים.

במודעה נכתב כי "ע"פ דין תורה ולהבדיל ע"פ חוקי המדינה כתבים אלה וכל הזכויות מאחזקתם והוצאתם לאור, שייכים אך ורק לנו, היורשים החוקיים". עוד צוין כי מדובר בדרישה המופנית לכל מי שמחזיק בכתבי היד.

החותמים דרשו כי כל מי שמחזיק בכתבי היד, "בין במזיד ובין בשוגג, בין באונס ובין ברצון, בין אם גזולים הם בידו או נתנו לו לפיקדון", ישיבם לבעליהם החוקיים בתוך 30 יום ממועד פרסום המודעה.