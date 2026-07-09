העימות האמריקני-איראני ממשיך להחריף. בעוד באיראן מדווחים על פגיעה במתחם תחנת הכוח הגרעינית בבושהר כתוצאה מתקיפה של צבא ארה"ב - האיראנים ממשיכים להגיב.

כלי תקשורת בכווית דיווחו על ירי מאסיבי של טילים מאיראן לעבר המדינה. בצהריים (חמישי) הופעלו אזעקות גם בירדן וחמישה טילים שנורו מאיראן לעבר אזור בו מצוי בסיס אמריקני - יורטו. האזעקות נשמעו גם בישראל בכמה יישובים בעמק הירדן.

שגרירות ארה"ב בעקבה קראה לעובדיה לשהות עד להודעה אחרת במרחבים מוגנים.

העיתונאי האיראני מהרדאד ח'לילי הנחשב למקורב למשמרות המהפכה ציין כי "איראן הגיבה לעבר יעדים אמריקניים מוגדרים, במסגרת ניסיון להכיל את ההסלמה בסבבי חילופי המהלומות בינה לבין ארה"ב מאז כניסת הפסקת האש. עוצמת התוקפנות הלילה בדרום איראן שברה את הכלל הזה. התגובה האיראנית תהיה שונה לחלוטין".