הסתדרות האחים והאחיות הכריזה היום (חמישי) על סכסוך עבודה מקיף במערכת הבריאות, אשר צפוי לחול על כ-60,000 עובדים.

הצעד ננקט ברקע עומסי עבודה הולכים וגדולים, שחיקה פיזית ונפשית קשה, והתנערות של המדינה והמעסיקים מדרישות העובדים לשיפור תנאיהם. הסכסוך יקיף את בתי החולים, המרפאות, המכונים, טיפות החלב, בתי הספר לאחיות ומוסדות רפואיים נוספים.

בין העילות המרכזיות להכרזה על הסכסוך נמנות עלייה מתמדת בעומס העבודה המוטל על הצוותים במחלקות, בקהילה ובבריאות הציבור, ללא מענה ראוי מצד המערכת. נציגות העובדים מזהירה מפני פגיעה משמעותית בתנאי העבודה המסכנת את איכות הטיפול, שחיקה פיזית, נפשית ומקצועית, ויחס נמוך בין מספר המטפלים למטופלים. כמו כן, מלינים העובדים על מחסור בתשתיות, במיטות אשפוז ובכוח אדם מקצועי, לצד הגבלות וצמצומים המונעים גיוס עובדים חדשים.

בנוסף לכך, האחיות מוחות על פגיעה במקצוע בעקבות החלפת תפקיד "האחות הרחוצה" בחדרי הניתוח על ידי עובד טכני שאינו מקצועי. עילה נוספת היא הכוונה להפריט באופן חד-צדדי את שירות בריאות התלמיד, מהלך שיש לו השלכות ישירות על התנאים והזכויות של האחים והאחיות. סכסוך העבודה הוכרז בשורה ארוכה של מוסדות, בהם משרד הבריאות, מרכזים רפואיים ממשלתיים, קופת חולים כללית, קופת חולים מאוחדת, מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות, וכן בבתי חולים רבים כמו הדסה, שערי צדק, בני ציון, אסותא ומעייני הישועה.

יו"ר הסתדרות האחיות והאחים בישראל, שאול סקיף, התייחס להחלטה ואמר: "דווקא בתקופה שבה מערכת הבריאות מתמודדת עם אתגר חסר תקדים של טיפול ושיקום אלפי פצועים בגוף ובנפש בעקבות המלחמה, האחיות והאחים ממשיכים לשאת על כתפיהם עומסים כבדים מנשוא, לצד מחסור חמור בכוח אדם ותשתיות".

לדבריו, "במקום לחזק את מי שנמצאים בחזית הטיפול, המדינה והמעסיקים ממשיכים להתעלם מהמצוקה ומהשחיקה הגוברת. לא נהסס להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותנו על מנת להבטיח לא רק את זכויות האחיות והאחים, אלא גם את היכולת של מערכת הבריאות להעניק לציבור טיפול מקצועי, בטוח וראוי, היום ובעתיד".