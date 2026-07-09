ביום ראשון הקרוב תתכנס הוועדה לבחירת רב העיר רעננה במשרד לשירותי דת. מטרת הישיבה היא לקבוע את התאריך לבחירת רב העיר, על רקע לוח הזמנים הקצר לפני פיזור הממשלה.

לפי המידע שנמסר, לוח הזמנים מחייב את כינוס הוועדה בהקדם, כדי שההליך יתקדם ולא ייתקע. את עבודת הוועדה מרכז צורי פורת.

בראש הוועדה יעמוד הדיין הרב ישראל שחור. על חברי הוועדה נמנים הרב דוד אבוחצירא רבה של יבנה, נציגי העירייה אריה הילדסהיימר ומאיר גרידיש ונציגת המשרד אביטל אלמליח.

מבדיקת ערוץ 7 עולה כי המועמד הבולט לרבנות העיר הוא הרב אביחי קצין, ראש בית המדרש ראשית בעיר שזוכה לתמיכה נרחבת במועצת העיר ובפוליטיקה הארצית. שם נוסף שעולה הוא הרב שלמה אישון, רב מזרח העיר רעננה וראש מכון כת"ר.

מתמודד נוסף הוא הרב שבתי יגל, רב קהילת בני הישיבות בעיר.