יותר משני עשורים אחרי העקירה, נדמה כי גוש קטיף מסרב להפוך לפרק סגור. בעוד הדור שחי את היישובים נושא עמו את הזיכרונות, גדל דור חדש המבקש להכיר את הסיפור, להבין אותו ובעיקר ללמוד ממנו לעתיד. במרכז מורשת גוש קטיף רואים בכך תהליך עמוק, כזה שהולך ומתרחב משנה לשנה.

"אני כל פעם מודה לה', ומופתע מחדש שכל שנה ושנה ברור שהסיפור של גוש קטיף הולך ונהיה יותר ויותר משמעותי לחברה הישראלית", אומר הרב קובי בורנשטיין, מנהל התוכן של המרכז. "אנחנו לא עוסקים בוויכוח, אנחנו עוסקים בעתיד, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שהסיפור של גוש קטיף יהיה בסוף סיפור שיביא ריפוי ותקווה לחברה הישראלית".

את פתיחת אירועי הקיץ ציינו במרכז במסע מיוחד של רבני גוש קטיף לשומרון. במהלך המסע נפגשו המשתתפים עם אנשי חוות ועם אנשי חינוך, ושוחחו על האתגרים הערכיים והציבוריים המלווים את החברה הישראלית גם כיום.

"היה מאוד מרגש לראות גם את העשייה וגם את האחריות הכבדה על הדילמות שאנשים מחזיקים בתוכם", מספר הרב בורנשטיין. "החברה הציונית-דתית עדיין מתמודדת עם השאלה איך מקדמים את הערכים שהיא מאמינה בהם מתוך היותנו חלק מעם ישראל".

לדבריו, אחד הביטויים המרגשים ביותר להמשכיות הוא דווקא בקרב בני הדור הצעיר. פרויקט "צעירי קטיף", שהחל לפני שנים עם ילדיהם של המפונים, הפך כיום למפגש של בני הדור השלישי.

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"היום אלה כבר הנכדים", הוא אומר בחיוך. "הלב של הלב של הדברים של גוש קטיף הוא בסוף אנשים. אנשים שחיים את הסיפור שלהם ומעבירים אותו הלאה לילדים ולנכדים שלהם. הם הלב של הסיפור".

הצעירים מגיעים למרכז המורשת, פוגשים את הסיפורים שעליהם גדלו בבית, ומסיימים את היום באירוע סמוך למעבר כיסופים. "הם חוזרים ומתחברים למורשת של גוש קטיף, לרוח של גוש קטיף", מתאר הרב בורנשטיין. "הם פוגשים כאן את הסיפורים ששמעו מההורים ומהסבים שלהם, ומסיימים בציפייה ובגעגועים לגוש קטיף".

אחד משיאי הקיץ יהיה גם האירוע המסורתי בחורשת כיסופים. השנה, לראשונה, יחנכו במקום מיזם חדש שנבנה בשיתוף קק"ל, ובו שבילי יישובים ושלטים המספרים את סיפורם של יישובי גוש קטיף. "הצוות של קק"ל התגייס והשקיע מאוד בעיצוב שלטיים יפיפיים ומרגשים", מציין הרב בורנשטיין בהתרגשות.

הוא מספר כי העבודה על הפרויקט הפכה למסע מחקר בפני עצמו. "עבדנו על זה מאוד קשה, כי היינו צריכים לדייק דברים שעד עכשיו אפילו אנחנו לא דייקנו אותם", הוא אומר. "למשל, המשמעות של שמות היישובים. האם אתם יודעים מה פירוש השם 'גני טל'? ומאיפה הגיע דווקא השם 'בדולח'? על כל דבר כזה אפשר יהיה לקבל תשובה בשלטים החדשים".

גם האירוע עצמו חוזר השנה למקומו הטבעי, סמוך לגוש קטיף. "בשנים האחרונות, בגלל המלחמה, קיימנו אותו בשדרות", הוא מזכיר. "השנה אנחנו חוזרים למקום הכי קרוב לבית - לחורשת כיסופים, סמוך ונראה לגוש קטיף".

אולם מבחינת אנשי המרכז, גולת הכותרת של אירועי הקיץ היא כנס קטיף, שייערך בקרוב ביד בנימין. מבחוץ הוא עשוי להיראות ככנס זיכרון, אבל בורנשטיין מתעקש שמטרתו שונה לחלוטין.

"שוב, אנחנו לא עוסקים בעבר - אנחנו עוסקים ברלוונטיות לעתיד", הוא מדגיש. "כנס קטיף לוקח סוגיות שנובעות מגוש קטיף ומסתכל עליהן גם בכאן ועכשיו וגם לקראת העתיד".

לדבריו, הכנס יעסוק השנה בשאלות רחבות הנוגעות לחברה הישראלית - החל במסורתיות, דרך יחסי משילות ופקידות ועד אתגרים ציבוריים נוספים. "זו באמת אפשרות להגיע ליום שנותן עומק", הוא אומר. "הוא לא רק עוסק בסוגיות מאוד אקטואליות, אלא עושה את זה בצורה יותר נינוחה ויותר מעמיקה".

את סיום הכנס בחרו המארגנים להקדיש דווקא לסיפור של שיתוף פעולה בין אנשים המחזיקים בתפיסות עולם שונות. "לאורך כל היום אנחנו עוסקים במחלוקות", מסכם הרב בורנשטיין, "אבל אנחנו רוצים לסיים דווקא באירוע שמבטא חיבור ואיחוד כוחות. זאת בעצם האמירה שאנחנו רוצים להעביר בכל הכנס הזה".