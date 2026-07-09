מועצת השלום מקדמת תוכנית ראשונית להעברת תושבים עזתים לאזור סביב הקו הצהוב שאינו תחת שליטת חמאס, כאשר היעד המשותף לישראל ולמועצה נותר פירוז חמאס.

בחדשות 12 דווח מפי גורמים הבקיאים בפרטים, כי המהלך כרוך בהשלמת אישורים פנימיים וביטחוניים, בעוד בשטח כבר החלו עבודות צה"ל לניקוי השטח מנפלים, הכנת הקרקע סביב השכונה האמירותית בדרום הרצועה והקמת בסיס ייעודי.

מועצת השלום מקדמת תכנון של תוכנית פיילוט, אשר במסגרתה תתאפשר העברתה של אוכלוסייה עזתית אל שטחים ברצועת עזה שאינם מצויים תחת שליטתו של ארגון חמאס.

אף על פי שבישראל ובמועצת השלום מגדירים את פירוז חמאס כנכס וכיעד המרכזי, השאיפה היא לא להמתין לארגון הטרור אלא לפעול לכך שחלק מהתושבים יעברו לסביבת הקו הצהוב, מחוץ לאזורי השליטה שלו, כבר לקראת החורף הקרוב.

גורם המעורב בנושא מסר: "מועצת השלום נערכת להתחיל את זה, זה מחכה לעוד אישורים אחרונים מישראל ולעוד עבודה פנימית של מועצת השלום".

יחד עם זאת, אותו גורם מדגיש כי במקביל מתרחשים בשטח תהליכים מעשיים שכבר יצאו אל הפועל.