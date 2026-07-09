ראש השב"כ דוד זיני פנה ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בכדי שתאשר פתיחת חקירה נגד ערוץ 12 בנושא הטענות להדלפה על עיתוי הפתיחה של מבצע "שאגת הארי".

ב-ynet דווח כי פנייה זו מגיעה לאחר לחץ כבד שהפעילו על זיני שרי הקבינט וראש הממשלה בנימין נתניהו ואחרי תקופה ארוכה שהדף את דרישתם.

לאורך הדרך טען זיני כי "יש 4,500 אנשים מעורבים שהיו שותפים לסוד, אין קצה חוט, צריך אישור יועמ"שית לחקור עיתונאים".

גורם שנכח בדיון המדובר של הקבינט הגדיר את חילופי הדברים הקשים שהתפתחו במקום כ"חקירה צולבת". העימות החריף והמילולי בין השרים לבין ראש השב"כ התנהל בזמן שראש הממשלה בנימין נתניהו יצא מחדר הדיונים.

בין היתר אמר ראש השב"כ לשרים "האירוע היה מזמן, ביקשו לחקור כמה חודשים אחרי. שותפים לסוד מעל 4,500, יש מי שיכול להדליף ויש מי שמקבל את המידע. בדרך כלל זה דרך צדדים שלישיים. אתה יכול לעשות בדיקות תקשורת על אלפי אנשים, יש אנשים בעלי מעמד מיוחד".

הוא הוסיף "זה לא הסרת איום מיידי או הצלת נפשות, כולכם רוצים שזה יהיה כך, שיהיה נדרש לבקש אישור כדי לחקור והראייה היא שלא שיניתם את זה. אין קצה חוט בכל מקרה, כשיש אלפי אנשים שהם מקור הדלף זה תמיד מישהו שמעביר למישהו. יש פרשיות חמורות שחקרנו אחרי זה, וגם שם היו לנו מוגבלות, אתם הרשות המחוקקת תשנו את החוק".

חברי הממשלה הביעו חוסר שביעות רצון מובהק למשמע הסברים אלו, ובתגובה חתם זיני את דבריו בפנייה ישירה אליהם ואמר: "אני מקפיד בכבודכם, אבל תכבדו את עצמכם".