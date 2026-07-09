ארגון המיסיון "יהודים למען ישו" מרחיב בתקופה האחרונה את פעילותו בישראל על מנת למשוך יהודים לנצרות.

בארגון הקימו רשת בלתי רשמית, שלכאורה סניפה לא קשורים זה לזה, של בתי קפה הפועלים בערים שונות ברחבי הארץ שמטרתה היא ליצור "מרחב שלישי", כהגדרתם, להטפה לנצרות. הם מציגים את המיזם, שפועל בירושלים, חיפה, תל אביב ובקרוב גם בבאר שבע, כחלק מאסטרטגיית פעילות ייעודית שנועדה להגיע לקהלים חדשים.

בפרסומים רשמיים באתר שלהם וברשתות החברתיות מכונה המודל "המרחב השלישי" - מקום שאינו בית ואינו מקום עבודה, שבו ניתן ליצור שיחות וקשרים אישיים. לטענת הארגון, מאחר שרוב היהודים לא יגיעו לכנסייה ולא יזמינו לביתם אנשים המזוהים עם המיסיון, יש לפגוש אותם דווקא במקומות הנראים טבעיים, ניטרליים ובלתי מאיימים. בכתבת מידע שפורסמה נכתב כי מה שבעבר נעשה באמצעות חלוקת חומרי הסברה ברחובות עבר כיום ל"מרחבים שלישיים", שנועדו לאפשר שיח מחוץ למסגרות החיים הרגילות.

מבחינת הארגון, בית הקפה אינו רק עסק לממכר משקאות, אלא זירה ליצירת קשרים שבאמצעותם ניתן לחשוף מבקרים לברית החדשה ולמסרי הארגון. גם במסעות גיוס התרומות של הארגון נאמרים הדברים במפורש. בקמפיין שנועד לממן את בית הקפה בחיפה נכתב: "רוב היהודים לעולם לא ייכנסו לכנסייה מסורתית, אבל הם כן יושבים לקפה ולשיחה... וכאן נזרעים זרעי הבשורה". עוד נכתב כי מטרת המקום היא לאפשר לאנשים "לפגוש את ישוע דרך מערכת יחסים אמיתית, קהילה ומסר הבשורה".

בית קפה נוסף שנפתח לאחרונה במסגרת המיזם הוא קפה "בסמטה" שעלה לאחרונה לכותרות בשל הפגנות של חרדים נגד פתיחתו בשבת. בעל המקום, יואל בן דוד, הוא עצמו כומר מוסמך מטעם הכנסייה האנגליקנית, ובעבר שימש כראש צוות ההכשרה של צוות המסיונריים בישראל מטעם הארגון ואחת ממטרותיו המוצהרות היא להחזיר את הבשורה לירושלים. גם אישתו מפעילה בקרבת מקום סטודיו לקרמיקה, בשם שיפ שיפט, שדרכו היא מקרבת נשים לנצרות.

גם מדיניות המחירים היא חלק מהמודל העסקי שעל פיו פועל הארגון. בתי הקפה אינם מיועדים להפקת רווח, והמחירים בהם נקבעים ברמה נמוכה שנועדה בעיקר לכסות את הוצאות ההפעלה. המשמעות היא שהמקום מתפקד בראש ובראשונה כפלטפורמה ליצירת מפגשים עם הציבור, ולא כמיזם עסקי רגיל. עדות לתוצאות הפעילות ניתן למצוא בניוזלטר שפרסם הארגון לאחרונה. שם דווח כי אחת המבקרות באחד מבתי הקפה בתל אביב הוטבלה לנצרות לאחר שנחשפה במהלך ביקוריה במקום לברית החדשה ולפעילות הארגון. מבחינת הארגון מדובר בסיפור הצלחה המעיד כי המודל אכן משיג את יעדיו.

בארגון יד לאחים, הפועל בין היתר למאבק בפעילות מיסיונרית בישראל, מזהירים כי דווקא העובדה שבתי הקפה אינם מזוהים כלפי חוץ כמרכזי פעילות דתית הופכת אותם, לדבריהם, לכלי אפקטיבי במיוחד. עוד קוראים לציבור לגלות ערנות לפני השתתפות באירועים או במפגשים המתקיימים במקומות אלה, ומדגישים כי מאחורי האווירה הידידותית ובתי הקפה המוזלים עומד, לפי הצהרות הארגון עצמו, ניסיון ליצור קשר אישי שיוביל לחשיפה שיטתית למסרים מיסיונריים.