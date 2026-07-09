כוחות משטרה הוקפצו היום (חמישי) לאזור גוש עציון בעקבות דיווח שעורר חשד לחטיפת חיילת צה"ל חמושה, לאחר שנצפתה עולה לרכב הנושא לוחית רישוי פלסטינית.

שוטרי מרחב יהודה במחוז ש"י פתחו במרדף אחר הרכב, שאותר ונעצר בכביש 375, סמוך ליישוב ביתר עילית. החיילת נמצאה בתוך הרכב כשהיא בריאה ושלמה.

מתחקור ראשוני שביצעו השוטרים עלה כי מדובר בבני זוג, ולא באירוע חטיפה כפי שנחשד בתחילה.

מהמשטרה נמסר כי נשקה של החיילת נתפס, והיא יחד עם הנהג הפלסטיני הועברו לתחנת המשטרה הסמוכה.

במקביל, הועבר דיווח למשטרה הצבאית, שעושה את דרכה למקום לצורך המשך הטיפול באירוע.