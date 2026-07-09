האגודה לזכויות האזרח דורשת להפסיק את שילוב שירות הביטחון הכללי במאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, כך דווח באתר החדשות הערבי-ישראלי "אל-ג'רמק".

על פי הדיווח, האגודה שיגרה מכתב ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, לראש השב"כ דוד זיני ולמפכ"ל המשטרה דני לוי, בעקבות הודעת המשטרה על מבצע משותף של המשטרה, השב"כ והפרקליטות באזור הגליל, שנועד להתמודד עם תופעות של פשיעה, אלימות, עבירות כלכליות והחזקת אמצעי לחימה.

במכתב טוענת האגודה כי טיפול בעבירות פליליות, גם כאשר מדובר בעבירות חמורות הכוללות שימוש בנשק, אינו נכלל בסמכויות השב"כ על פי החוק.

לטענתה, ייעודו של הארגון הוא התמודדות עם איומים ביטחוניים ולא ביצוע משימות אכיפה אזרחיות.

עוד נטען כי הרחבת פעילות השב"כ לתחום הפשיעה בחברה הערבית מהווה חריגה מסמכויותיו ועלולה לפגוע בזכויות יסוד של אזרחים, בין היתר בשל החשש משימוש באמצעי מודיעין חשאיים במסגרת הליכים פליליים.

האגודה קראה ליועצת המשפטית לממשלה להנחות כי אכיפת החוק בתחום הפשיעה בחברה הערבית תישאר בידי משטרת ישראל בלבד.

לפי הנתונים שצוינו בדיווח, מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית בישראל כ-130 בני אדם, רובם על רקע סכסוכי חמולות, פשיעה מאורגנת, נקמות דם, סחר בסמים וירי.