סיעות ש"ס ודגל התורה הודיעו היום (חמישי) כי הושגה הסכמה לצמצם את הצעת חוק יסוד: לימוד תורה, כך שתכלול רק את הסעיף ההצהרתי המקורי, ללא הסעיפים הנוספים שהתבקשו להיכלל בה.

בהודעה משותפת מסרו הסיעות כי לאחר שראש הממשלה והליכוד ביקשו להוסיף להצעת החוק סעיפים שלא הופיעו בנוסח המקורי, הובהר כי הן אינן מסכימות לשנות את מהותו של החוק.

לדבריהן, אם יש רצון לקדם הוראות נוספות, ניתן לעשות זאת במסגרת חקיקה נפרדת ולא במסגרת חוק היסוד. על פי ההודעה, בהוראת גדולי התורה הוחלט כי החוק יכלול רק את הסעיף הראשון, שלפיו "לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי".

בש"ס ובדגל התורה הדגישו כי זהו "לבו של החוק והעיקרון שלשמו הוגשה הצעת חוק היסוד מלכתחילה" - עיגון ההכרה במעמדו של לימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי ומדינת ישראל.

במסגרת הפשרה הוסר מהצעת החוק סעיף שהיה מעניק לחוק משמעות מעשית וקבע כי מטרתו ליצור "מאזני צדק" בין ערך לימוד התורה לבין ערכי יסוד אחרים במדינה. סעיף זה נתפס כבעל השלכות רחבות, שכן הוא עשוי היה לשמש בסיס להרחבת זכויות והטבות ללומדי תורה, בדומה להטבות הניתנות למשרתי צה"ל, ובהן מלגות לימודים, הטבות בקרקעות והטבות נוספות.

עם זאת, גם הנוסח המצומצם עשוי לשמש בעתיד את המפלגות החרדיות בדיונים המשפטיים סביב סוגיית גיוס בני הישיבות. לטענת גורמים המעורים בנושא, עיגון לימוד התורה כ"ערך יסוד" בחוק יסוד עשוי לשמש טיעון משפטי במסגרת הדיונים הצפויים בבג"ץ, לצד הטענה כי יש לאזן בין ערך לימוד התורה לבין עקרון השוויון.

הפשרה הושגה לאחר ימים של מגעים בין הליכוד למפלגות החרדיות סביב נוסח החוק. במקביל סוכם כי חוק החסינות ממעצרים לעריקים חרדים יקודם במסלול חקיקה נפרד במהלך החודשים הקרובים.