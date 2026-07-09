רבני איגוד הישיבות הגבוהות קיימו השבוע דיון מקוון לסיכום ביניים של המאבק נגד שילוב לוחמות במערך השריון. בדיון השתתפו עשרות ראשי ישיבות, לצד מומחים צבאיים וגורמים נוספים העוסקים בנושא.

במהלך הדיון הציג מנכ"ל האיגוד, משה גוטמן, סקירה של המהלכים שננקטו מאז החל המאבק בחודשים האחרונים, ובהם מפגשים עם גורמי צבא, דיונים ציבוריים ופגישה עם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר.

לדבריו, המהלך החל בכינוס של "פורום הרב דרוקמן", שבו השתתפו רבנים ממגוון זרמים בציונות הדתית במטרה לגבש פעילות משותפת בנושא "ולפעול מתוך אחדות רחבה".

עוד הוצגו בפני הרבנים המהלכים שנעשו בכנסת, ובהם שיתופי פעולה עם למעלה מ-70 חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה שפעלו מול הדרג המדיני וצה"ל בנושא.

בנוסף נסקר הכנס שנערך בכנסת ביוזמת ח"כ אוהד טל, בהשתתפות חברי כנסת, ראשי ישיבות, רבנים ואנשי ציבור. בדיון השתתפו הרב יצחק סבתו ראש הישיבה הגבוהה מצפה יריחו, הרב בני קלמנזון, הרב תמיר גרנות, ראש ישיבת אורות שאול, שהקריא בדבריו מיומנו של בנו שנפל וחשף ההתלבטות אם להמשיך בשריון בשל הכנסת לוחמות לחיל, והרב אל"מ אליעזר שנולד, בכיר בחיל השריון לשעבר וראש ישיבת ההסדר מודיעין, שבנו מרדכי היה אחד הפצועים הקשים במלחמה וכן רבנים נוספים.

במהלך הדיון נחשף גם חלקם של שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' במגעים שנוהלו מול צה"ל. באיגוד הזכירו כי בפגישה שקיימו עם שר הביטחון בחודש מאי, אמר כ"ץ כי הנחה את הרמטכ"ל לעשות כל שניתן כדי למנוע עימות עם הציבור הדתי סביב הסוגיה.

הרבנים הביעו בדיון אכזבה מאופן אכיפת פקודת השירות המשותף, שלטענתם אינה מיושמת במקרים רבים, וקראו להקים מנגנון אכיפה יעיל יותר. עם זאת, הם ציינו כי לאור ההתחייבויות שניתנו על ידי צה"ל והעמדה שהציג הרמטכ"ל, שלפיה לא יתקיים שילוב של לוחמים ולוחמות במערך המתמרן, הם רואים את המצב באופטימיות זהירה וימשיכו לעקוב אחר יישום ההבטחות לקראת גיוס נובמבר.

משה גוטמן סיכם, "הערבות ההדדית שמתבטאת בשירות יחד כל חלקי העם היא החוסן הלאומי והכח שלנו מול אויבינו, ולא ניתן שידירו את בני הישיבות מהשירות ויפרקו את הצבא של כולנו. אני מודה לדרג המדיני ולרמטכ"ל על המנהיגות וההחלטה שממשיכים ביחד".