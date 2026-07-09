צבי סוכות בדיון בכנסת ערוץ כנסת

דיון שקיימה היום (רביעי) ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון של ועדת החוץ והביטחון, בראשות ח"כ צבי סוכות, העלה כי אין גורם ממשלתי שהציג נתונים על הפרות הסכמי אוסלו מצד הרשות הפלסטינית או הגדיר עצמו כאחראי לבחינת קיומן.

במהלך הדיון דרש סוכות מנציגי המינהל האזרחי והמועצה לביטחון לאומי להציג מידע בנושא. השניים השיבו כי אין בידיהם נתונים וכי אינם הגורם המוסמך לעסוק בכך.

בהמשך הפנתה נציגת המל"ל את האחריות למשרד הביטחון, בעוד שנציג משרד הביטחון, ישי קמלמן, השיב כי בהיבט המדיני האחריות היא של המל"ל ובהיבט הביצועי של מתאם פעולות הממשלה בשטחים. כשנשאל מי אחראי לפקח על יישום ההסכמים המדיניים, לא ניתנה תשובה.

ח"כ סוכות מתח ביקורת חריפה על הדברים ואמר: "זה היה מצחיק אם זה לא היה עצוב. פשוט אירוע לא ייאמן, 30 שנה אחרי שנחתם הסכם אוסלו ואין אף גורם מדיני אחד במדינת ישראל שבכלל הלך לבדוק האם הצד השני הפר את ההסכם, כשכולם יודעים שהם מפירים - זה אירוע בלתי נתפס".

לדבריו, "יושבים פה נציגי ממשלה והם אפילו לא יודעים לומר מי אחראי לבדוק האם יש הפרות או אין, וזה אירוע שאנחנו הולכים להילחם בזה".

עוד הוסיף סוכות כי "הפשע של אוסלו עולה בחיי אדם, הוא מסוכן, הוא מסכן את קיומה של מדינת ישראל והמינימום הוא קודם כל לבוא לבדוק מה ההפרות שעושה הצד השני. לא יכול להיות שנמשיך להיות הפראיירים של העולם ונחתום על הסכמים בלי לבדוק מה עושה הצד השני".

בדיון השתתפו גם נציגי ארגוני חברה אזרחית. אליאב ליבי מפורום "הביתה", ששכל את בנו דוד בעזה, אמר: "הבן שלי, ועוד אלפי הרוגים הם המחיר של 'קורבנות השלום' וההפרה הבוטה ביותר של הסכמי אוסלו. אם לא נשנה את המצב הביטחוני, נראה רחפנים בגוש דן תוך דקות ורקטות קצרות טווח שנופלות בעפולה ובכפר סבא. זה לא דמיון, אנחנו נשלם לדורות. בקבינט אחד אפשר להוביל מהפכה, לקבל החלטה מדינית פשוטה וליישב את השטחים הפתוחים במתחמי A ו-B, ובנוסף לבטל את הסכמי אוסלו".

יהושע שרמן, חבר הפורום ואביו של יהודה שמואל הי"ד שנרצח בפיגוע, אמר בדיון: "שנים התעסקנו רק בשטחי C, בזמן שהפלסטינים מייצרים נזק בלתי הפיך בשטחי A ו-B. הגיע הזמן לשנות דיסקט. אם לא נתעסק בהתיישבות יהודית בשטחים הפתוחים שם כבר היום - אנחנו נתעורר לאיום קיומי על מדינת ישראל, את הדברים הללו הבנתי אחרי שבני יהודה שמואל הי"ד נרצח, הוא זה שאמר לי אבא למה אנחנו נותנים לפלסטינים לעשות נזקים בלתי הפיכים בשטחים הפתוחים, אנחנו צריכים לחזור ולבנות בשטחים הפתוחים של שטחי A וB ולבטל את הסכמי אוסלו".

אברהם בנימין, סמנכ"ל מדיניות בתנועת רגבים, הוסיף: "תנועת רגבים עוקבת באופן שיטתי במשך שנים ארוכות אחרי ההתעצמות הצבאית של הרשות הפלסטינית עם אלפי חמושים ונשק כבד, הבניה בלתי חוקית והשלכותיה האסטרטגיות, לצד הפגיעה הסביבתית של שריפות הפסולת והמחיר הבריאותי שמשלמים על כך אזרחי ישראל. הדיון היום חשף תמונה מפחידה: רשויות המדינה מגלגלות אחריות ולא מחזיקות בתמונת מצב בשאלות כה קריטיות לחיי אדם. ארגוני החברה האזרחית, טובים וראויים ככל שהם, לא יכולים להחליף את רשויות המדינה".