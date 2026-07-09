צה"ל חשף והשמיד מנהרות חיזבאללה דובר צה"ל

צה"ל הודיע היום (חמישי) כי כוחות צוות הקרב של חטיבה 551, יחד עם לוחמי יחידת יהל"ם ובפיקוד אוגדה 91, השמידו שני תוואים תת-קרקעיים נוספים בכפר מג'דל זון שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון.

בצה"ל מסרו כי הממצאים בשטח מצביעים על כך שהכפר היה מבוצר ורווי בתשתיות טרור. שני התוואים שהושמדו מצטרפים לתוואי משמעותי נוסף שהושמד באזור בתקופה האחרונה.

אורכם הכולל של התוואים עמד על כ-200 מטרים, ובעומק של כ-20 מטרים אותרו חדרי שהייה, שלושה פירי שיגור שהיו מכוונים לעבר שטח ישראל ועשרות אמצעי לחימה.

במהלך הסריקות במרחב איתרו הכוחות גם מצבור אמצעי לחימה שכלל פצצות מרגמה, משגרים ורקטות RPG.

בנוסף נמסר כי במהלך השבוע האחרון חיסלו לוחמי חטיבה 551 מחבל חמוש שפעל סמוך לאחד התוואים התת-קרקעיים.