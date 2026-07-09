נתניהו שיבח את המשלחת לוונצואלה רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח היום (חמישי) עם מפקד המשלחת הישראלית לוונצואלה וראש מטה פיקוד העורף, תא"ל אלעד אדרי, ועם שגריר ישראל המיועד למקסיקו, יועד מגן.

המשלחת פועלת במדינה זה עשרה ימים לאחר רעידת האדמה, במטרה לסייע במיון מבנים שניזוקו, בסיווגם ובקידום מהלכי השיקום.

במסגרת פעילותה גיבשה המשלחת, בשיתוף משרד התשתיות המקומי, תוכנית שיקום לאומית שהוצגה לנשיאה בפועל של ונצואלה ואושרה על ידה.

נתניהו אמר בשיחה, "תודה לך, תא"ל אדרי, ושלום גם לשגרירנו המיועד למקסיקו, יועד מגן. אתם עושים משהו מיוחד במינו - אתם גם משקמים הריסות, ואתם גם משקמים יחסים. אתם מראים לתושבי ונצואלה, וגם לממשלת ונצואלה, את הפנים האמיתיות של מדינת ישראל".

הוא הוסיף, "משלחות החילוץ והסיוע שלנו עזרו לאינספור מדינות ברחבי העולם, אבל מה שאתם עושים עכשיו זה לבוא למדינה שניתקה את היחסים כמעט לפני עשרים שנה, ואתם מוכיחים עד כמה טוב להיות בקשר עם ישראל. לא שאלנו שאלות מי ומה. אמרנו: 'מה צריך לעשות כדי לעזור?' ואתם יצאתם עם המשלחת הטובה שלכם, שלנו, ואתם מייצגים אותנו בגאון".

לדברי ראש הממשלה, "לצערי אנחנו אגרנו הרבה ניסיון בטיפול בהריסות בגלל מטחי הטילים של אויבינו, ואני חושב שאתם מספר אחד בעולם. אבל מבחינתי, מה שאתם עושים עכשיו בחזית הדיפלומטית, בקשר האנושי בין העמים, הוא דבר לא פחות חשוב, ואני מצדיע לכם על כך. מדינת ישראל כולה מצדיעה לכם על כך. עשו חיל, ונקבל אתכם בזרועות פתוחות כשתחזרו הביתה. תודה לכם. כל הכבוד".

תא"ל אדרי השיב, "אנחנו הגענו לכאן בשבוע שעבר ביום רביעי על פי בקשת ממשלת ונצואלה, כדי לסייע במאמץ השיקום של המדינה מרעידת האדמה. אנחנו נמצאים כאן כבר עשרה ימים. המשימה שלנו התחילה כמשימת מיון טכנית, שנועדה לבחון מבנים. ועד מהרה, בתיאום עם משרד התשתיות המקומי ובהובלת השגריר נמצא כאן איתי, יועד מגן, השגריר המיועד למקסיקו, התחלנו בגיבוש תכנית לאומית, שהתכלית שלה היא לקחת את כל הרכיבים שצריך לבצע כדי לאפשר להוציא את המבנים ההרוסים, להרוס אותם, להוציא את הפסולת הרבה שהצטברה, ולהתחיל להחזיר את המקום הזה לאיזושהי שגרה".

אדרי הוסיף, "אנחנו גאים מאוד לייצג את המדינה כאן. אנחנו יותר משלושים אנשי משרד החוץ, פיקוד העורף ועוד גופים בצה"ל. אנחנו פועלים כאן יום ולילה יחד עם הממשלה המקומית ומשרד התשתיות של ממשלת ונצואלה. אנחנו גם התחברנו כאן לקהילה היהודית, שהיא קהילה ציונית מאוד וחמה מאוד. קבלת הפנים שזכינו לה כאן ברחוב היא קבלת פנים אוהדת. גם גורמים רשמיים וגם העם הונצואלי הוא מאוד חם כלפי המשלחת. אנחנו מרגישים בטוחים להסתובב כאן ולבצע את משימתנו. ואין גאים יותר מאיתנו, יועד השגריר ואני, לעמוד כאן בשם מדינת ישראל עם סמלי המדינה על בגדינו ולעשות את המשימה החשובה הזאת. אז תודה על ההזדמנות, ואנחנו שמחים מאוד לדבר איתך".