שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי השתתף היום (חמישי) באירוע הנצחה במושב היוגב לזכרם של שירי, אריאל וכפיר ביבס הי"ד, במסגרת מיזם My Tree in Israel. במהלך האירוע נחנך עץ זיכרון לזכר בני המשפחה.

באירוע השתתפו גם ירדן ביבס ואחותו עופרי. השגריר האקבי הביע בפני ירדן צער על האסון שפקד את משפחתו ואמר כי העולם כולו התפלל לשלומם של בני המשפחה. הוא הוסיף כי אסור לשכוח את אירועי 7 באוקטובר ואת מה שעברה מדינת ישראל.

רגע נוסף במהלך הביקור נרשם כאשר אבי הרוש, אביו של ריף הרוש הי"ד, הציג לשגריר ולרעייתו את העץ שניטע לזכר בנו, לוחם קומנדו שנהרג ברצועת עזה באפריל 2024. הרוש שיתף בתמונות וסיפר על ביקוריו במקום, ואמר כי הוא חש שבנו "מאושר".

במסגרת הביקור סייר האקבי בבית בד במושב, שם הוצג בפניו תהליך ייצור שמן הזית. לדבריו, הוא נוהג לרכוש מדי שנה בקבוקי שמן זית רבים ולהעניקם כמתנות אישיות לחבריו בחגים.

במהלך הסיור עדכן את השלט שעל העץ שאימץ בעבר, כך שיישא את התואר "השגריר האקבי" במקום "המושל האקבי", וכן אימץ עץ נוסף על שמה של בתו, מושלת ארקנסו שרה האקבי סנדרס.

מיזם My Tree in Israel מחבר בין תומכי ישראל ברחבי העולם לבין חקלאים מקומיים באמצעות אימוץ עצי זית, גפנים או שותפות בחביות ויסקי, במטרה לחזק את החקלאות והכלכלה המקומית.