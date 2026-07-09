ד"ר יפעת בן חי שגב בריאיון לנוה דרומי i24NEWS

יו"ר מועצת הרשות השנייה המיועדת, ד"ר יפעת בן חי שגב, מתחה ביקורת חריפה על התקשורת בישראל בריאיון שצפוי להיות משודר מחר בערוץ i24NEWS.

במהלך הריאיון התייחסה לאופי הסיקור התקשורתי ולביקורת המופנית כלפיה מצד עיתונאים.

בן חי שגב אמרה כי אינה מאוכזבת מהתקשורת שבה צמחה. "ממש לא, התקשורת היא תקשורת בעלת גוון פוליטי מאוד מאוד מובהק. היא הייתה כזו והיא עודנה כזו. בואי תסתכלי על האמון של אזרחי ישראל בתקשורת. לא אני אומרת, לא אני החוקרת. הקהל אומר".

בהמשך נשאלה אם היא נפגעת מביקורת שכותבים עליה עיתונאים, ובהם מתן חודורוב, אביעד גליקמן, גיא פלג, רביב דרוקר ובן כספית. על כך השיבה, "ממש לא. אני נעלבת ממי שאני מחזיקה מדעתו".

כשנשאלה מה הייתה אומרת לאותם עיתונאים, השיבה, "הייתי אומרת להם שהם לא עיתונאים בעיניי. שזאת לא עיתונות".