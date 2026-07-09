הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר נשא הערב (חמישי) דברים בטקס סיום קורס טיס 192 של חיל האוויר. בנאומו סקר את פעילות חיל האוויר במלחמה, התייחס למבצעים שבוצעו בזירות השונות, להפקת הלקחים מאירועי 7 באוקטובר ולהיערכות צה"ל להמשך.

בפתח דבריו אמר זמיר כי, "קו מובהק של יוזמה, של יצירתיות, מקצועיות ותעוזה הרואית מחבר בין פרקי המופת המבצעיים של צה"ל וזרוע האוויר לאורך השנים".

הוא הזכיר את מבצע "יונתן", את מלחמת לבנון השנייה ואת מבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי", ואמר כי "המבצעים הללו הם הפגנה של עוצמה טכנולוגית ישראלית ייחודית בהגנה ובהתקפה - עדות ליכולתה הייחודית של זרוע האוויר הישראלית להמציא את עצמה מחדש מול כל איום, להפוך את הבלתי אפשרי לתוכנית עבודה מתוחכמת, ולהפעיל אותה בדייקנות מופלאה ברגעי האמת".

הרמטכ"ל הדגיש כי ההישגים הושגו בזכות שיתוף פעולה בין-זרועי רחב. "כל זאת, תוך שיתוף פעולה בין זרועי הדוק... כולם פועלים ביחד למען מטרה משותפת". לדבריו, "את המשימות במערכה הרב-זירתית שביצעו טייסי חיל האוויר בשמי המזרח התיכון בשנתיים וחצי האחרונות - קשה לתאר במילים: תקפנו בכל זירה".

בהמשך פירט את הישגי חיל האוויר ואמר, "יצרנו עליונות אווירית שאפשרה לטוס מעל כל אזור שבחרנו בו. חיסלנו במתקפת פתע את בכירי משטר האייתולות, את בכירי הגרעין, את תעשיות הנשק, את סוללות הטק"א ואת משגרי הטק"ק. הפכנו מעגל שלישי למעגל ראשון וגרמנו לאויב בעזה, בביירות, בצנעא ובטהראן לחוש את אותה תחושת נרדפות".

לדבריו, "במקביל, החיל הוביל גם את מאמצי ההגנה האווירית. באחוזי הצלחה חסרי תקדים שאפשרו לנו להמשיך ולהילחם. הרחקנו איומים קיומיים זמן קצר לפני שהפכו לאיומים מוחשיים".

הוא הוסיף כי "בשיתוף פעולה ייחודי בין צה"ל לצבא ארצות הברית, בת בריתנו, המעצמה הגדולה בעולם, טסנו כנף לצד כנף... נוהל קרב משותף והיסטורי, שהביא ליכולות חסרות תקדים אשר הוכיחו את ייעודה של הזרוע - להיות הזרוע האסטרטגית והרב-זירתית של מדינת ישראל".

בפנייה לבוגרי הקורס אמר זמיר, "בוגרים יקרים - את כל המורשת המפוארת הזאת אתם מקבלים עליכם היום - להעז, לחדש, להפתיע ולנצח".

לצד זאת הדגיש, "את נקודת הפתיחה איננו שוכחים לרגע. כישלון שבעה באוקטובר ייזכר לעד כאסון לאומי וככישלון מערכתי. הבטנו ישירות אל שורשי הליקויים בצה"ל כולו וכך עשינו גם בזרוע האוויר. ללא פשרות ובענווה המתבקשת פעלנו לחקור את האמת, להטמיע את הלקחים וליישם אותם. בעקבות כל זאת, אנחנו ערוכים ודרוכים באופן קבוע על פי הערכת המצב המשתנה".

הרמטכ"ל ציין כי "בשבועות האחרונים מאות ממטוסי החיל עמדו בכוננות מיידית להמראה", והוסיף: "גם ברגעים אלה אנו עוקבים מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון ודרוכים לפעולה מיידית. מול כל מי שינסה לפגוע בנו, נגיב באופן עוצמתי".

בהמשך התייחס לשילוב בין חיל האוויר לכוחות היבשה: "שינוי מרכזי שהתרחש בזרוע בשנתיים וחצי האחרונות נוגע לשותפות העמוקה עם כוחות היבשה. מטוסי הקרב והמסק"ר תקפו אלפי פעמים בקרבות היבשתיים בעזה ובלבנון, בסיוע קרוב והדוק מאי פעם לכוחות המתמרנים... מסוקי 'סער' ניידו כוחות לחזית וחילצו פצועים מתוך שדה הקרב".

זמיר הזכיר גם את חללי ופצועי המלחמה. "'גם האגרוף היה פעם כף יד פתוחה ואצבעות', כתב המשורר יהודה עמיחי ואנחנו זוכרים זאת היטב... אנו זוכרים את הנופלים - מיטב בנינו ובנותינו שנפלו בקרבות הקשים, מחבקים את המשפחות השכולות, ומלווים מקרוב את הפצועים בגוף ובנפש, הנושאים על בשרם את כאבי המלחמה. זיכרונם וגבורתם הם המצפן שמחייב אותנו להמשיך, להילחם ולנצח".

בהתייחסו לבניין הכוח של חיל האוויר אמר, "מסיימי ומסיימות קורס 192, זרוע האוויר שלנו נמצאת בעיצומו של תהליך התעצמות דרמטי, בניין כוח רחב שנבנה ומואץ תחת אש. טייסות חדשות נפתחות, אנו רוכשים מסוקי סער ותקיפה חדשים, ומערכי התדלוק והמודיעין משתכללים כדי להבטיח את עליונותנו האווירית המוחלטת לדורות הבאים. המטוסים הללו, המערכים הללו, ממתינים כעת לכם. יש לי ביטחון מלא ביכולת שרכשתם להצטרף אל בני הרשף ולזנק בכל שעה להגנת המולדת".

בסיום נאומו פנה למפקדי צה"ל ולבוגרי הקורס וציטט מפרשת השבוע: "'לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה'. יש קשר בין המנהיג הצבאי לדיבור שיוצא מפיו... הדיבור מחייב והציווי עלינו - אמור מתוך כוונה אמיתית ונקייה, דבר מעט, עשה הרבה! מעשינו ידברו!".

הוא חתם בפנייה לבוגרים: "לוחמי האוויר החדשים, טוסו בנחישות, לחמו בעוז, וזכרו תמיד את צדקת הדרך, את עומק האחריות ואת האנשים שעל הקרקע אשר בעבורם אתם חומת מגן... הגביהו עוף 'אבירי הרוח בעבים, העזים והטובים' ושובו תמיד בשלום. אנחנו מצדיעים לכם היום בגאווה ובציפייה לבאות".