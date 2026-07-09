מעמד הכנסת ספר תורה נערך הערב (חמישי) בישיבה הפועלת בהר עיבל, בהשתתפות ראש מועצת שומרון יוסי דגן, רב השומרון הרב אליקים לבנון, ראש הישיבה הרב אביעד שינוול, מנכ"ל מוסדות אלון מורה אליסף פרשן ובני משפחת פרלמן.

ספר התורה החל להיכתב בשנת 1999 על ידי נחמיה פרלמן ז"ל, שביקש להכניסו להר עיבל ביום שבו תוקם במקום נוכחות יהודית קבועה. פרלמן החל את כתיבת הספר בהר עצמו. לאחר פטירתו בשנת 2012 נשמר הספר במשך שנים בקדומים ובהמשך בבית משפחתו בלוד, עד להכנסתו לישיבה שהוקמה במקום.

פרלמן ז"ל היה דמות מוכרת שפעלה רבות למען הנוכחות היהודית באזור, האמין מאוד בחשיבות הקמת ישוב בהר עיבל ואף שכנע בכך את ראש מועצת שומרון יוסי דגן שהיה קרוב אליו מאוד.

כעת, עם ביסוס הנוכחות היהודית והקמת הישיבה בהר עיבל, הוכנס הספר למקומו המיועד, בדיוק כפי שחלם ותכנן. עבור משפחת פרלמן, שהשתתפה באירוע, הכנסת הספר מהווה סגירת מעגל עמוקה, סמלית ומרגשת במיוחד.

דגן אמר בטקס: "הכנסת ספר התורה הזה היא ניצחון עצום של הרוח והאמונה. נחמיה פרלמן ז"ל, שהיה חלוץ ואוהב הארץ, נטע את הזרעים לפני 27 שנה, והיום אנו זוכים לראות את החזון הגדול שלו קורם עור וגידים. הר עיבל הוא מהמקומות ההיסטוריים החשובים ביותר לעם ישראל, המקום שבו התגבשנו לעם סביב מזבח יהושע. החזרה לכאן, בניין הישיבה והכנסת ספר התורה למקום, הם התשובה הניצחת שלנו לכל מי שמנסה לנתק אותנו משורשינו ומארצנו. הצעד המרגש הזה הוא נדבך משמעותי מתוך 'תוכנית ההתחברות', התוכנית להקמת 18 יישובים חדשים, שאנו מובילים בחזון ובמעשה, לחידוש וביצור ההתיישבות בצפון השומרון כולו. מועצת שומרון פועלת בכל כוחה כדי לבנות, לפתח ולהעמיק את האחיזה בהר עיבל, בלב הארץ ובכל רחבי השומרון".

הרב לבנון אמר: "הר עיבל הוא המקום שבו נכרתה הברית עם כניסת עם ישראל לארצו. הכנסת ספר התורה היום, שיזם נחמיה פרלמן ז"ל לפני חצי יובל, היא לא רק סגירת מעגל משפחתית אלא המשך ישיר של אותה ברית היסטורית. נחמיה ראה למרחוק, ואנחנו זוכים היום לראות את חזונו קורם עור וגידים - קול התורה של בחורי הישיבה מהדהד על ההר, וספר התורה הגיע סוף סוף למקומו".

במהלך הטקס, נשאה דברים שלומית, אלמנתו של נחמיה פרלמן, וריגשה את הנוכחים כשסיפרה על הקשר העמוק של בעלה להר עיבל ולרעיון הערבות ההדדית של עם ישראל: "רעיון הערבות בער בנשמתו של נחמיה ז"ל. הוא נהג לומר כי עד ששכם לא תהא בידינו ולא יוקם יישוב בהר עיבל, לא נצליח לשלוט בירושלים. ספר תורה זה נדד במשך עשרים השנים האחרונות, בדיוק כפי שעם ישראל נדד במדבר לפני כניסתו לארץ. והיום הוא זוכה להגיע למנוחה והנחלה. נחמיה השאיר לנו, משפחתו, צוואה חיה לדאוג לספר התורה הזה ולקיים את נדרו. מי ייתן וספר תורה זה ימשיך להיות המטה המוביל לפני המחנה".

ראש מועצת קדומים עוזאל ותיק מסר: "נחמיה פרלמן ז"ל היה איש של אמונה עמוקה וחזון יוקד, מבוני קדומים והשומרון, שראה למרחוק את חשיבות האחיזה בהר עיבל, 'הר השמחה' כפי שכונה אותו. משפחת פרלמן היקרה מגשימה היום לא רק את צוואתו האישית של נחמיה, אלא את משאלת הלב של עם ישראל לחזור לשורשיו העמוקים ביותר. ספר התורה הזה, שזכינו כקהילה לארח ולשמור עליו בקדומים במשך שנים ארוכות, מוצא היום את מקומו הטבעי והראוי - במקום שבו החל הסיפור של עמנו בארצו. סגירת המעגל המרגשת הזו מוכיחה שוב שאמונה, מסירות נפש ואהבת הארץ מנצחות כל מכשול בדרך לבניין הארץ".

אליסף פרשן סיכם: "עבורנו במוסדות אלון מורה, הזכות להקים את השלוחה כאן בהר עיבל היא זכות היסטורית, והזכות להכניס לכאן היום את ספר התורה המיוחד הזה היא התרגשות שקשה לתאר במילים. הספר הזה המתין 25 שנה, נדד ועבר מקומות, בדיוק כמו עם ישראל, עד שהגיע לרגע הנכון ולמקום הנכון. אנחנו מודים למשפחת פרלמן על השותפות העמוקה, ומבטיחים שקול התורה וההתיישבות כאן רק ילך ויגבר".

הטקס הסתיים בהכנסת ספר התורה לישיבה ובריקודים.