יוזמה חדשה להפרדה מגדרית במרחב הציבורי מעוררת סערה בבני ברק. שלושת רבני העיר בני ברק, הרב חיים יצחק אייזיק לנדא, הרב שבח צבי רוזנבלט והרב מסעוד בן שמעון, פרסמו מכתב ובו דרישה מההורים וממנהלי מוסדות החינוך להקפיד על הפרדה מוחלטת בין גברים לנשים באזורי אולמות האירועים בעיר, החל משלב ההליכה ברחוב.

המהלך יוצא לפועל באמצעות ארגון פיקוח חדש שהוקם בעיר תחת השם "שמירה כהלכה".

לפי הודעת הרבנים שפורסמה ב'קול חי', הארגון פועל בשיתוף פעולה מלא עם עיריית בני ברק וראש העירייה, חנוך זייברט, שמובילים בשנה האחרונה שינוי תשתיתי נרחב סביב מתחמי השמחות בעיר.

במסגרת זו, העירייה אף הרחיבה באופן יזום את המדרכות באזורים אלו, במטרה לאפשר פיזית את חלוקת נתיבי ההליכה ולמנע צפיפות משותפת.

בשלב הראשון של הפרויקט, מתמקדת האכיפה באולם האירועים המרכזי והגדול בעיר, "היכלי מלכות". מחוץ למתחם, על גבי המדרכות הציבוריות ברחוב, הציבו אנשי ארגון הפיקוח שילוט בולט המכוון את תנועת האורחים ומתווה כניסות ונתיבי הליכה נפרדים לחלוטין לגברים ולנשים עוד לפני הגעתם לפתח המבנה.

הרבנים פנו במכתבם ישירות למחנכים ולבעלי ההשפעה בעיר במטרה להטמיע את הנוהל החדש בקרב הצעירים: "מבקשים אנו מכלל הציבור להקפיד על ההוראות, ולהזהיר גדולים על הקטנים. המחנכים ובעלי השפעה על הציבור יעוררו על כך את תלמידיהם להקפיד בזה הקפדה יתירה".