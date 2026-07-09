דברי זמיר בנאומו מתוך השידור

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הפתיע הערב (חמישי) את המשתתפים בטקס סיום קורס טיס 192, כאשר החליט לקצר את נאומו - החלטה שזכתה למחיאות כפיים מצד הקהל.

בפתח דבריו התבדח זמיר עם בוגרי הקורס ואמר: "אחד מהציוויים של מפקד זה שהוא ידע את נפש חייליו. אתם יודעים שבקורס טיס יש עדיין סדרת שבי וסדרת מילוט, שבה אתם נדרשים להתמודד עם תנאים קשים ביותר. אני רואה אתכם שורדים את הטקס הזה, אולי זה חלק מסדרת ההישרדות, ואני בטוח בחוסן שלכם לעמוד במשימות מורכבות".

בהמשך הסביר את החלטתו לקצר את נאומו ואמר: "היו פה נאומים משמעותיים שאני חושב שסקרו היטב את הישגי המערכה, את הישגי חיל האוויר ואת הגבורה שלכם. אחריי ידבר מפקד חיל האוויר והוא ישלים את הפאזל, ולכן אני אקצר את נאומי".

זמיר הוסיף כי נוסח נאומו המלא יפורסם בהמשך ברשתות החברתיות. "מי שמאוד מתעניין, אנחנו נפרסם את זה ברשתות החברתיות, תוכלו לקרוא את זה שם. אני כמובן מצטרף לאמירות על עוצמת הנחישות", אמר.