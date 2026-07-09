הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן בר, שיגר מכתב הלכתי לראש ישיבת "שבות ישראל", הרב יהושע בן מאיר, שבו התייחס לסוגיית ההיתר לחלל שבת לצורך העלאת המורל בזמן מלחמה.

במכתבו קובע הרב הראשי כי אין מקום להיתר כללי מסוג זה, וכי הוראות עקרוניות בנושאי שבת ומלחמה צריכות להתקבל על ידי גדולי התורה ופוסקי ההלכה.

המכתב המלא

בפתח המכתב מציין הרב הראשי כי בדרך כלל הוא נמנע מלהכריע בשאלות הלכתיות הנוגעות להתנהלות הצבא, משום ש"הרבנות הצבאית, המצויה בשטח והמכירה מקרוב את המציאות המבצעית... היא הגורם המתאים להורות את הדרך במקרים אלו".

עם זאת, לדבריו, במקרה זה מדובר ב"הוראה הלכתית כללית המתירה באופן גורף חילול שבת לצורך העלאת המורל, ועשויה לשמש תקדים למקרים רבים", ולכן ראה חובה להתייחס.

הרב בר מביע את הסכמתו לעמדתו ההלכתית של הרב בן מאיר, כפי שהובאה בספרו "יציאה לרענון ונסיעה הביתה בשבת", וכותב כי "ההיתר האמור מעורר קושי הלכתי ועובדתי משמעותי, ואינו מיוסד כדבעי על מקורות ההלכה ועל בירור המציאות לאשורה. לפיכך, אין מקום להתיר חילול שבת לצורך העלאת המורל".

עוד הוא מזהיר כי הרחבת היתרים מסוג זה עלולה "לפתוח פתח להרחבת גדרי ההיתר בחילול שבת מעבר לגבולות שהתוו חז"ל ופוסקי הדורות".

בהמשך מציין הרב הראשי כי מניסיונו האישי בשירותו הצבאי אין ספק שחופשה תורמת לרענון הלוחמים ולהעלאת המורל, אולם לדבריו אין בכך בלבד כדי להגדיר את העניין כפיקוח נפש המתיר חילול שבת. הוא מוסיף כי הוראה מסוג זה עלולה גם להשפיע על תפיסת הציבור את קדושת השבת, כאשר אזרחים יראו חיילים שומרי תורה ומצוות נוסעים לבתיהם במהלך השבת.

עוד מדגיש הרב בר כי כאשר מדובר בהוראה הלכתית כללית ותקדימית, שיש לה השלכות ציבוריות רחבות, "מן הראוי היה להביאה תחילה לעיונם ולהכרעתם של גדולי התורה ופוסקי ההלכה המובהקים, ורק לאחר מכן לפרסמה כהנחיה כללית". לדבריו, מכאן ולהבא יש להביא כל הוראה עקרונית מסוג זה להכרעת גדולי התורה לפני פרסומה.

לצד זאת מבהיר הרב הראשי כי אין בדבריו ביקורת על רבני היחידות, רבני הגדודים וראשי מדורי ההלכה ברבנות הצבאית. לדבריו, תפקידם הוא ליישם את ההכרעות ההלכתיות בהתאם למציאות המבצעית, ואילו קביעת המדיניות ההלכתית העקרונית "אינה מסורה אלא לגדולי התורה ופוסקי ההלכה המובהקים, אשר על פיהם יישק דבר".