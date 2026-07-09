ה'בעל קורא' בחסידות גור התמוטט ונפטר

טרגדיה בחסידות גור בירושלים: הרב יהודה אריה (יידל) טאוב, בן 76, מבכירי חסידות גור ומי ששימש כ'בעל קורא' בבית המדרש הגדול, נפטר באופן פתאומי לאחר שהתמוטט לעיני המתפללים.

צוותי רפואה של מד"א ומתנדבי ארגון "צוות הצלה" הוזעקו למקום בעקבות דיווח על אדם שאיבד את הכרתו. פראמדיקים וחובשים שהגיעו אל תוך היכל בית הכנסת מצאו את טאוב כשהוא ללא דופק ונשימה.

הצוותים פתחו מיד בסדרת פעולות החייאה מתקדמות וממושכות, שכללו עיסויי לב, הנשמות ומתן שוקים חשמליים באמצעות דפיברילטור, אך פגיעותיו היו קשות ובסופן נאלצו הפראמדיקים לקבוע את מותה במקום.

טאוב נחשב לאחת הדמויות המוכרות והמשפיעות בקהילת גור. במשך למעלה משלושים שנה שימש כסמכות ניהולית ותורנית בכירה במוסדות "כולל פולין - קופת רבי מאיר בעל הנס", תפקיד אליו מונה בשעתו לבקשת מנהיג החסידות המנוח, האדמו"ר בעל ה"פני מנחם".

בנוסף, היה מחבר סדרת הספרים ההלכתית "אוצר ההלכות" ומסר מדי יום את שיעור ה"דף היומי" בבית המדרש הגדול של החסידות במשך כחצי יובל.