העדות של הקצין על הנעשה בכלא ללא קרדיט

קצין בבית המעצר אבו כביר שיתף היום (חמישי) את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בשינוי שלדבריו חל במדיניות כלפי האסירים הביטחוניים בבתי הכלא.

במהלך המפגש אמר הקצין לשר: "יש היום אפס סבלנות, משילות, ועל זה מגיע לכם יישר כוח".

לדבריו, המציאות הייתה שונה לחלוטין בעבר וסיפר על מקרה מתחילת שנות ה-2000, כאשר שירת כסוהר בבית המעצר הדרים.

"היה שם אגף שמור, אגף שלוש, שהיו שם מחבלים ארורים, אם זה מהמשלחים של מלון פארק. לפני החג שלהם הם היו מקבלים את הירקות והפירות, ואם לא מצא חן בעיניהם היו מחזירים".

הקצין הוסיף כי באותה תקופה, מאחר שהמחבלים לא היו מרוצים מהסחורה והוא היה בעל רישיון נהיגה למשאית, הוטלה עליו המשימה להביא עבורם סחורה חדשה. "שלחו אותי לשוק הסיטונאי בתל אביב להביא להם ירקות ופירות וכיבודים. אמרו לי: 'אתה חייב'".