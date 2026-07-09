חנמאל דורפמן, ראש המטה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, יתמודד בבחירות הקרובות במסגרת רשימת עוצמה יהודית.

בעקבות החלטתו להתמודד לכנסת, דורפמן צפוי להתפטר מתפקידו כראש המטה של השר בן גביר.

דורפמן נמנה עם אנשיו הקרובים של בן גביר וליווה אותו בשנים האחרונות בתפקידו במשרד לביטחון לאומי.

במהלך כהונתו נחשב דורפמן לאחת הדמויות המשפיעות במשרד לביטחון לאומי, ובעל השפעה ניכרת על עבודת המשטרה ועל קידום מדיניותו של השר בן גביר.

בעבר נחקר דורפמן בחשד שניסה להשפיע על חקירת משטרת מחוז ש"י, לאחר שלפי החשד ביקש מחוקרים שלא להחרים את נשקו של יהודי שנחשד בירי לעבר פלסטינים.

שמו של דורפמן עלה גם במסגרת חקירת מח"ש בפרשה שבה נחקר נציב שב"ס, רב-גונדר קובי יעקובי. במסגרת החקירה הצליחו חוקרי מח"ש לפרוץ את מכשיר הטלפון שלו, ולאחר בחינת אלפי קובצי אודיו שנמצאו בו התגבשו חשדות גם נגדו.

לאחר שזומן לחקירה ולא התייצב במועד שנקבע, פנתה מח"ש לבית משפט השלום בירושלים והוציאה נגדו צו מעצר. בהמשך התייצב לחקירה, אך בעצת עורך דינו, אריאל עטרי, שמר על זכות השתיקה ולא השיב לשאלות החוקרים.