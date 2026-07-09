למעלה מ־300 אבות שכולים מכל רחבי הארץ השתתפו הערב (חמישי) בערב מיוחד שנערך ביקב פסגות ביהודה ושומרון, ביוזמת ארגון "הילדים שלנו".

מטרת המפגש הייתה להעניק לאבות רגע של חיבור, תמיכה, תקווה ותחושת שייכות.

את הערב הנחתה אשת התקשורת והפעילה החברתית נטלי דדון, שפנתה למשתתפים ואמרה, "אתם לא אבות שכולים, אתם אבות של גיבורים". האירוע עמד בסימן אחדות, חיבור והוקרה לאבות שאיבדו את היקר להם מכל, וכלל גם הופעה מיוחדת של רביב כנר.

בין המשתתפים היו איציק גווילי, אביו של החטוף רן גווילי הי"ד; מנדי כץ, שהגיע במיוחד מניו הייבן שבקונטיקט, אביו של משה כץ הי"ד, חייל בודד שנפל בלבנון; יגאל תמם, ששני ילדיו אדיר ושירז נרצחו בטבח בפסטיבל הנובה; אמיר דניאל, אביו של עוז דניאל; ראובן יבלונקה, אביו של חנן יבלונקה; רפאל ארוויס, אביו של שי ארוויס; טהר דוד, אביו של אדיר; אופיר שער, אביו של גיל־עד הי"ד; מרק אברג'ל, שבנו אלירן הי"ד נפל; אלי ביטון, אביו של בניהו ביטון; שמעון סויסה, אביה של מוריה אור סויסה הי"ד; ודודו ג'רפי, שאיבד את בנו ליאל הי"ד ואת אחיותיו שוהם ושנהב הי"ד בטבח בנובה.

במהלך הערב נשמעה גם הקריאה, "אין ימין ואין שמאל, יש עם אחד". המשתתפים הגיעו מכל רחבי הארץ לערב שנועד ליצור מרחב של תמיכה, חיזוק ושותפות בין משפחות שאיבדו את יקיריהן.